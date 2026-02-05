Burkina Faso: Kompienga et Pama - Le soutien indéfectible du ministre de la Guerre aux forces combattantes

Ce mardi 3 février 2026, une délégation gouvernementale de haut niveau, conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, s'est rendue au contact des unités engagées sur le terrain, dans la région du Nakambé (Yirkoudrin et Soudougui) puis à Kompienga et Pama dans le grand Est.

Le ministre d'Etat était accompagné du ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana et de la ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Pélagie Kaboré ainsi que des hauts responsables des forces combattantes. Il a transmis avec ferveur le message de félicitations et d'encouragement du camarade Ibrahim Traoré, chef de l'Etat, chef suprême des forces armées nationales. Ce passage auprès des troupes a permis de réaffirmer la reconnaissance et le soutien indéfectible de la Nation burkinabè à ses filles et fils qui luttent contre les forces du mal.

Lors de ses échanges avec les autorités locales, le ministre d'Etat a martelé un message d'espoir et de détermination. Il a exhorté les populations à croire en l'engagement total des autorités pour mettre fin définitivement à cette guerre. Malgré les défis, le gouvernement mobilise toutes les ressources possibles pour garantir le bien-être des citoyens. Il a invité chaque Burkinabè à faire preuve d'une résilience accrue et à constituer un socle de soutien inébranlable derrière nos forces combattantes. « L'engagement reste total pour la reconquête de l'intégralité du territoire. Hommage à nos forces combattantes pour leur bravoure exemplaire ! La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons.