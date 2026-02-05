Libye: Seif al-Islam Kadhafi assassiné

5 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du défunt guide révolutionnaire libyen Mouammar Kadhafi, a été assassiné mardi 3 février dans l'Ouest de la Libye.

Longtemps vu comme le successeur potentiel de son père Mouammar Kadhafi avant la chute de son régime en 2011, Seif al-Islam Kadhafi a été assassiné mardi 3 février dans l'Ouest de la Libye. « Il a été tué à Zenten, dans sa maison, par un commando de quatre personnes », a annoncé son avocat Marcel Ceccaldi. Une version partagée par son conseiller Abdullah Othman Abdurrahim qui a précisé, selon des propos cités par la chaîne Libya al-Ahrar, que quatre hommes avaient « pris d'assaut » sa résidence « après avoir neutralisé les caméras de surveillance, puis l'avaient exécuté ».

Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, Seif al-Islam Kadhafi avait été arrêté en 2011 dans le Sud libyen. Longtemps détenu à Zenten, il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès avant de bénéficier d'une amnistie. Jusqu'à l'annonce de son décès, on ne savait pas où il se trouvait. « Il bougeait souvent », a confirmé son avocat. En 2021, il avait déposé sa candidature à la présidentielle, misant sur le soutien des nostalgiques de l'ancien régime. L'élection ne s'était finalement pas tenue.

A noter que depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye peine à retrouver sa stabilité et son unité. Deux exécutifs s'y disputent le pouvoir : le Gouvernement d'unité nationale (GNU) installé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU et un exécutif à Benghazi (Est), contrôlé par le maréchal Haftar et ses fils qui ont étendu leur présence militaire au sud du pays.

