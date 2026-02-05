Burkina Faso: Mémorial Thomas-Sankara - Kenji Okamura découvre l'histoire du Père de la Révolution

Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Kenji Okamura, a visité le mémorial Thomas-Sankara, mercredi 4 février 2026, à Ouagadougou.

En visite au Burkina Faso dans le cadre d'une mission de travail, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Kenji Okamura, a visité le mémorial Thomas-Sankara, mercredi 4 février 2026, à Ouagadougou. A l'entame de la visite, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) et sa délégation, accompagné du ministre de l'Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo, se sont inclinés devant la tombe de Thomas Sankara et celles de ses 12 compagnons. Ensuite, ils ont pu constater de visu les autres infrastructures du site du mémorial.

Accompagnés par l'un des guides du mémorial, les visiteurs du jour ont pris connaissance de l'histoire du mémorial, de l'assassissinat du père de la Révolution, de son bureau et de ses objets de travail. Au sortir de la visite, le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, a laissé percevoir sa joie de découvrir le mémorial Thomas-Sankara. Il s'est réjoui d'en apprendre plus sur le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara lorsqu'il dirigeait le pays des Hommes intègres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est pour moi un plaisir de découvrir l'homme à travers ses images et les actions qu'il a mené. Ce lieu retrace sa vie », a-t-il déclaré. Tout en saluant la mémoire du père de la Révolution, il a dit avoir beaucoup appris lors de cette visite. Une photo de famille de la délégation a mis fin à la visite.