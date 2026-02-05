Burkina Faso: Falagountou - Le détachement de gendarmerie renforce son appui au secteur éducatif

5 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP

Dans le cadre des actions civilo-militaires visant à renforcer la proximité avec les populations, le détachement de gendarmerie de Falagountou a organisé, le vendredi 30 janvier 2026 aux environs de 09 heures, une cérémonie de remise de dons au profit des acteurs du système éducatif local.

Les dons remis à cette occasion étaient composés de deux ballots d'habillement contre le froid, destinés aux élèves du préscolaire, ainsi que d'un lot de matériel de travail au bénéfice des enseignants du primaire. Ce geste de solidarité vise à améliorer les conditions d'apprentissage des tout-petits et à soutenir les efforts des enseignants dans l'accomplissement de leur mission.

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de la circonscription d'éducation de base, des leaders communautaires de la localité, des enseignants et des parents d'élèves. Elle s'est tenue sous la présidence du chef de détachement de gendarmerie qui a salué l'engagement de la communauté éducative et réaffirmé la volonté de la Gendarmerie nationale d'accompagner les populations au-delà de ses missions régaliennes. A travers cette action civilo-militaire, la Gendarmerie nationale réitère son attachement aux valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de rapprochement Armée-Nation, tout en contribuant à la promotion de l'éducation, pilier essentiel du développement durable.

