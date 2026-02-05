Sénégal: Port de Bargny-Sendou - La livraison de la plateforme portuaire prévue fin 2026

Le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État du Sénégal, à la fin de l'année 2026. L'annonce a été faite mercredi soir à la suite d'une audience accordée au directeur financier de Senegal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu dans l'après-midi du mercredi 4 février 2026, au Palais de la République, le directeur financier de Senegal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta. Cette société est en charge du développement du port de Bargny-Sendou, une infrastructure stratégique située à une vingtaine de kilomètres au sud de Dakar. Au cours de cette audience, M. Zalocosta est venu faire au chef de l'État un point détaillé sur l'état d'avancement des travaux.

« La livraison de cette plateforme portuaire, destinée à devenir l'un des principaux hubs ouest-africains pour le vrac solide et liquide (minerais, phosphates, céréales, hydrocarbures...), est prévue pour la fin de l'année en cours », rapporte la présidence sénégalaise. Il convient de relever que ce projet, qui vise à désengorger le Port autonome de Dakar et à renforcer les capacités logistiques du Sénégal dans les secteurs énergétique et minier, s'inscrit dans les priorités nationales de développement des infrastructures maritimes et de souveraineté économique.