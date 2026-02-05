Sénégal: Magal Daroul Mouhty - Le dahira Al Hidaaya envoie les jeunes à l'école de la connaissance de soi

Le dahira Al Hidaaya a axé le thème central de sa 9e édition du panel, organisée à l'occasion du Magal de Daroul Mouhty, sur le développement personnel, invitant ainsi les jeunes à explorer l'école de la connaissance de soi pour surmonter les crises de valeurs.

Serigne Ahmadou Mbacké Bachir et l'équipe d'Al Hidaaya ont voulu créer un espace d'échange sur le développement personnel pendant le Magal de Daroul Mouhty. Pour Pape Diomaye Thiaré, membre du comité scientifique, c'était l'occasion d'offrir aux pèlerins un moment qui sort des sentiers battus des prières et du partage de nourriture.

Selon Pape Diomaye Thiaré, le développement personnel, c'est utiliser son esprit pour réussir sa mission sur terre, dans un Sénégal où la crise des valeurs est palpable. Il estime que les avancées technologiques, comme l'intelligence artificielle, accentuent cette perte de valeurs. Le thème a donc été choisi pour outiller la jeunesse face à ces défis numériques.

Pour Pape Diomaye Thiaré, la connaissance de soi est la clé pour être utile à la société. Les panélistes ont d'ailleurs abordé l'école mouride sous cet angle. « Cheikhoul Khadim nous invite à mieux nous connaître », souligne-t-il, insistant sur le rôle crucial des parents dans la formation des jeunes. « La famille est la cellule de base », dit-il.

Le sous-thème « jeunesse, espoir et repère spirituel » a été abordé dans cette même perspective. Un thème crucial, vu que 65% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Pape Diomaye Thiaré insiste sur la nécessité d'éduquer et d'orienter la jeunesse vers le travail, comme l'ont prévu Cheikh Ahmadou Bamba et son frère. « Un pays se développe grâce à sa jeunesse », conclut-il.