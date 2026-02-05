Le Directeur exécutif de Amnesty Internationale section Sénégal, Seydi Gassama a réagi suite à la reconduction du Sénégal à la tête du Comité pour l'Exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien (CEIRPP).

Après avoir salué cette réélection du pays en reconnaissance dit-il du soutien indéfectible de l'État et du peuple sénégalais à la cause palestinienne, le Directeur exécutif de Amnesty Internationale/ Sénégal demande toutefois à l'Etat de permettre maintenant aux citoyens sénégalais d'exprimer au quotidien leur soutien au peuple palestinien.

« L'État du Sénégal doit maintenant prendre des mesures pour permettre aux citoyens sénégalais d'exprimer au quotidien leur soutien au peuple palestinien », c'est la position affichée par Seydi Gassama, Directeur exécutif de Amnesty Sénégal, à la suite de la reconduction, du Sénégal par l'Assemblée Générale de l'ONU à la tête du Comité pour l'Exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien (CEIRPP), Comité a-t-il précise, « qu'il préside sans interruption depuis sa création le 10 novembre 1975, en reconnaissance du soutien indéfectible de l'État et du peuple sénégalais à la cause palestinienne. »

Parmi les mesures proposées, Seydi Gassama plaide pour l'obligation faite « aux entreprises commerciales, notamment les géants français de la distribution, d'étiqueter tous les produits d'origine israélienne importées au Sénégal. »

Le Directeur de Amnesty Sénégal, a appelé également à plus de transparence de la part de l'État. En ce sens, il demande à l'Etat de « Rendre public toute relation économique, commerciale, sportive, culturelle ou religieuse entre l'État, les entités et entreprises étatiques et privées et l'État et les entités publiques et privées israéliennes. »

Toutefois, précise-t-il, « L'étiquetage ne devrait pas se limiter aux produits issus des territoires palestiniens occupés (Cisjordanie, Gaza, Jérusalem Est) mais à tous les produits israéliens et d'entreprises soutenant l'occupation et la colonisation en Palestine. »

La reconduction du Sénégal à la tête du CEIRPP ouvre ainsi, selon Amnesty International Sénégal, une nouvelle étape qui appelle des actes forts, à la hauteur de l'engagement historique du pays en faveur de la justice et des droits inaliénables du peuple palestinien.