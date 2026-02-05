Sénégal: Lutte contre la délinquance - Un réseau Qnet démantelé à Keur Massar

5 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé le mercredi 04 février 2026 à la garde à vue de dix (10) individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs, escroquerie et diverses autres infractions.

En effet, suite à un renseignement, les gendarmes ont fait une descente à Diakhaye dans un établissement tenu par les mis en causes. Ils y menaient leurs activités délictuelles consistant à recruter des adhérents via la plate-forme Qnet Infinity millenials et leur promettaient un emploi dans une entreprise sous réserve d'une somme d'argent variant entre quatre cent mille (400.000) francs CFA et un million (1.000.000) de francs CFA en guise d'inscription.

Les nouveaux adhérents recevaient en échange des produits qu'ils pouvaient écouler et bénéficiaient des cours de renforcement de capacité pour leur futur emploi.

Les enquêteurs ont trouvé sur les lieux quarante cinq (45) victimes dans une salle de classe en plein cours avec du matériel didactique.

Les mis en cause ne détenaient aucun document administratif autorisant leurs activités. Au nombre de dix (10) et de nationalité sénégalaise, ils ont tous été arrêtés et le matériel trouvé sur place saisi. La Gendarmerie nationale rappelle le Centre d'Appel pour les urgences est joignable gratuitement aux numéros verts 123 et 800 00 20 20.

Tagged:
