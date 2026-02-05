Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Denis Sassou N'Guesso se déclare candidat

5 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Gankama N'Siah

« Je vais faire acte de candidature », a notamment déclaré le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, répondant à la question d'une jeune entrepreneuse exposant à la foire agricole qui le pressait de répondre si oui il est candidat au scrutin présidentiel du mois de mars.

Jeudi 5 février, en marge de l'ouverture de la Grande foire agricole du Congo à Ignié, dans le département du Djoué-Lefini, le président Denis Sassou N'Guesso a officiellement annoncé sa candidature à l'élection prévue pour les 12 et 15 mars prochains. L'annonce fait écho aux appels de son parti ainsi que des formations politiques membres de la Majorité présidentielle lui demandant depuis plusieurs mois de se porter candidat à un nouveau mandat.

« En 2021 lors de la campagne présidentielle, nous avons décidé de lancer notre pays dans la diversification de notre économie. Le plan national de développement a repris cette directive et fixé six principaux pôles de développement dont celui de l'agriculture au sens large. Aujourd'hui, nous sommes très émus d'être ici. Jeunes, femmes, vieux, surtout jeunes, Je suis fier de vous. Les résultats sont là. À travers tout le pays, le monde agricole s'est levé. J'avais lancé l'idée de cette émulation et nous y sommes. Nous serons un peuple libre, parce que nous consommerons ce que nous produisons. Ce mouvement va prendre de l'ampleur et de la force pour les années à venir. Je vais accompagner ce mouvement, parce qu'il va prendre de l'ampleur. Je vais faire acte de candidature », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso.

On peut à la fois invoquer un suspense levé et la symbolique du 5 février pour le chef de l'État. En 1979, c'est, en effet, le 5 février que Denis Sassou N'Guesso accédait au pouvoir pour la première fois à l'issue d'un mouvement de renaissance du Parti congolais du travail, alors parti unique.

En 1991, la Conférence nationale souveraine a relancé la démocratie pluraliste. Depuis, le Congo chemine sur cette nouvelle voie de développement préservant sa stabilité malgré de nombreux défis.

La candidature de Denis Sassou N'Guesso, revenu au pouvoir à la fin de la guerre du 5 juin 1997, élu et réélu depuis 2002, est présentée par ses partisans comme un gage de stabilité au regard des enjeux nationaux, régionaux et internationaux qui nécessitent une gouvernance puisant sur l'expérience et des engagements en matière de construction nationale. La Grande foire agricole lancée le 5 février participe de la volonté des plus hautes autorités congolaises de promouvoir les activités économiques et agropastorales du pays.

