Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, jeudi, une visite du chantier de construction de l'Université du Sénégal oriental (USO) à Tambacounda, dans l'est du pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée économique de deux jours qu'il a entamée dans cette région.

À peine arrivé à Tambacounda, le chef de l'État s'est rendu sur le site de cette future infrastructure universitaire, la première du genre dans la région, afin de s'informer de l'état d'avancement des travaux, renseigne l'Agence de presse sénégalaise (APS). Sur place, les techniciens du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont présenté au président de la République le projet de construction et d'équipement de l'université.

Cette présentation s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, ainsi que du ministre des Infrastructures, Déthié Fall. Un film institutionnel détaillant les différentes composantes de l'USO a ensuite été projeté, mettant en lumière les ambitions académiques, scientifiques et sociales de cette future université.

Le président Bassirou Diomaye Faye a également effectué une visite guidée de plusieurs infrastructures déjà sorties de terre, notamment le bâtiment du rectorat, certaines Unités de Recherche et de Formation (UFR), ainsi que des logements sociaux destinés aux étudiants et aux enseignants.

Cette visite du chantier de l'Université du Sénégal oriental s'est achevée par une déclaration de presse du chef de l'État, au cours de laquelle il a réaffirmé l'importance stratégique de l'enseignement supérieur dans le développement économique et social des régions, en particulier celles de l'intérieur du pays.