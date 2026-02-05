Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso condamne l'assassinat de Seif al-Islam Kadhafi

5 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Dans un message adressé aux autorités libyennes, le 5 février, le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a exprimé sa profonde tristesse et condamné l'acte odieux ayant conduit à la mort du fils de l'ancien dirigeant libyen, lors d'une attaque armée à Zintan, dans l'Ouest de la Libye.

Au nom du peuple et du gouvernement congolais, le chef de l'Etat congolais a adressé ses condoléances les plus sincères au peuple libyen, ainsi qu'à la famille endeuillée. Seif al-Islam Kadhafi a été tué le 3 février lors d'une attaque orchestrée par un groupe armé contre son domicile à Zintan.

En tant que président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou N'Guesso a également souligné que cet acte odieux porte un coup sévère aux efforts de réconciliation en cours, dont la Charte a été presque signée par tous les acteurs libyens.

Il a insisté sur l'importance de ce drame comme une occasion de ressaisissement collectif et d'approfondissement des processus visant à mettre fin aux hostilités, en vue d'instaurer une paix durable et de sortir de la crise fratricide qui secoue la Libye depuis plus d'une décennie.

