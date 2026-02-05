Congo-Brazzaville: Lutte contre la délinquance - Adolphe Mbou Maba échange avec Abdourahamane Diallo

Le haut-commissaire à la Justice restaurative, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a reçu, le 3 février à Brazzaville, le coordonnateur résident du système des Nations unies, Abdourahamane Diallo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l'apport technique et financier de cette institution internationale dans la lutte contre la délinquance au Congo.

L'entretien entre les deux personnalités a permis de mettre en lumière les solutions nécessaires visant à éradiquer la délinquance juvénile à travers plusieurs approches axées sur la collecte des données fiables et actualisées; des interventions ciblées sur les jeunes et un renforcement durable des capacités institutionnelles et partenariales. Pour le haut-commissaire à la Justice restaurative, Adolphe Mbou Maba, cette démarche entreprise servira à reconstruire et à réinsérer les jeunes délinquants dans la société sans risque de récidive.

Cela traduit une volonté pour l'institution en charge de la jeunesse urbaine de passer des actions ponctuelles à une stratégie structurée, fondée sur les données centrées sur les jeunes et portée par des institutions ainsi que des partenariats renforcés. D'où, la collaboration avec le système des Nations unies pour un accompagnements techniques et financiers dans ce domaine.

A cet effet, le chef de mission des Nations unies, Abdourahamane Diallo, a réaffirmé sa disponibilité à accompagner de façon coordonnée, avec les différents avantages comparatifs des agences de l'ONU, le programme de prévention.

Ce pilier gouvernemental, validé et doté d'un plan d'action avec l'appui des Nations unies, repose sur un cadre transversal mobilisant les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de l'Education et des Affaires sociales. « c'est une priorité pour nos structures d'accompagner le pays pour dresser cette problématique de la jeunesse, en particulier la délinquance juvénile et toutes les mesures dont la justice réparatrice et la réinsertion des jeunes délinquants », a-t-il indiqué. Il a rappelé qu'un accompagnement est apporté, par ailleurs, au ministère de la Jeunesse pour la finalisation du Centre d'Aubeville.