Afrique: Le Président de la Commission de l'Union africaine condamne l'attaque meurtrière perpétrée à Woro, dans l'État de Kwara, au Nigeria

4 Février 2026
African Union (Addis Ababa)
communiqué de presse

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a appris avec une profonde consternation l'attaque terroriste perpétrée le mardi 3 février 2026 dans le village de Woro, dans l'État de Kwara, au cours de laquelle au moins 162 civils innocents ont tragiquement perdu la vie.

Le Président de la Commission condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux et barbare, qui constitue une violation grave des droits humains et une atteinte inacceptable à la paix et à la sécurité. Il réaffirme la position constante de l'Union africaine de tolérance zéro à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme violent, sous toutes leurs formes et manifestations.

Le Président de la Commission présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, aux proches des victimes ainsi qu'au peuple frère de la République fédérale du Nigeria. Il exprime sa solidarité pleine et entière au Gouvernement nigérian et aux autorités de l'État de Kwara en ces moments douloureux.

L'Union africaine réitère son engagement indéfectible à soutenir le peuple et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans leurs efforts visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble de leur territoire.

