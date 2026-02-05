Sénégal: Le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État du Sénégal d'ici fin 2026

5 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le port de Bargny-Sendou sera officiellement livré à l'État du Sénégal à la fin de l'année 2026. L'annonce a été faite mercredi à l'issue d'une audience accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au directeur financier de Sénégal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta.

La rencontre s'est déroulée dans l'après-midi du mercredi 4 février au Palais de la République. À cette occasion, le responsable de SMP, société en charge du développement de cette infrastructure portuaire stratégique, a présenté au chef de l'État un état détaillé de l'avancement des travaux, confirmant le respect du calendrier de réalisation.

Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Dakar, le port de Bargny-Sendou est appelé à devenir l'un des principaux hubs portuaires d'Afrique de l'Ouest pour le vrac solide et liquide. Il sera notamment dédié au traitement des minéraux, des phosphates, des céréales ainsi que des hydrocarbures, renforçant ainsi les capacités logistiques nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet structurant vise à désengorger le Port autonome de Dakar, tout en accompagnant le développement des secteurs énergétique et minier. Il s'inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures maritimes du Sénégal et dans la volonté des autorités de consolider la souveraineté économique du pays.

À terme, la mise en service du port de Bargny-Sendou devrait doter le Sénégal d'un outil logistique moderne, capable de soutenir durablement la croissance économique et de renforcer la compétitivité du pays à l'échelle régionale.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.