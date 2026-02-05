Sénégal: Le port de Bargny-Sendou sera livré à l'État du Sénégal d'ici fin 2026

Le port de Bargny-Sendou sera officiellement livré à l'État du Sénégal à la fin de l'année 2026. L'annonce a été faite mercredi à l'issue d'une audience accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au directeur financier de Sénégal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta.

La rencontre s'est déroulée dans l'après-midi du mercredi 4 février au Palais de la République. À cette occasion, le responsable de SMP, société en charge du développement de cette infrastructure portuaire stratégique, a présenté au chef de l'État un état détaillé de l'avancement des travaux, confirmant le respect du calendrier de réalisation.

Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Dakar, le port de Bargny-Sendou est appelé à devenir l'un des principaux hubs portuaires d'Afrique de l'Ouest pour le vrac solide et liquide. Il sera notamment dédié au traitement des minéraux, des phosphates, des céréales ainsi que des hydrocarbures, renforçant ainsi les capacités logistiques nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet structurant vise à désengorger le Port autonome de Dakar, tout en accompagnant le développement des secteurs énergétique et minier. Il s'inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures maritimes du Sénégal et dans la volonté des autorités de consolider la souveraineté économique du pays.

À terme, la mise en service du port de Bargny-Sendou devrait doter le Sénégal d'un outil logistique moderne, capable de soutenir durablement la croissance économique et de renforcer la compétitivité du pays à l'échelle régionale.