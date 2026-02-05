Sénégal: « Masques dévoilés » de Fadel Ndaw - Une cérémonie de dédicaces réussie pour un roman qui explore nos doubles cultures

C'est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale que s'est déroulée, le samedi 31 janvier 2026, la cérémonie de dédicaces du roman « Masques dévoilés » de Fadel Ndaw à la librairie « Aux 4 vents » de Mermoz, à Dakar. Nombreux sont les amateurs de littérature, les amis et les curieux qui sont venus découvrir cette oeuvre qui plonge le lecteur dans les méandres des identités multiples et des secrets qui façonnent nos vies.

L'auteur a su créer un moment d'échange privilégié avec son public, dédicaçant les exemplaires tout en partageant sa vision d'une littérature qui interroge les apparences et dévoile ce qui se cache derrière les masques que nous portons tous.

« Masques dévoilés » tisse son intrigue autour de deux personnages principaux fascinants : Sobel Diouf, de père musulman et de mère chrétienne, informaticien sénégalais originaire du village de Fandène dans la région de Thiès et travaillant dans le secteur du pétrole à Dakar et Mona Saleh, italo-jordanienne, journaliste au Corriere de la Sierra de Milan. Chacun porte une double culture qui structure l'ensemble du roman et en fait toute la richesse narrative.

Sobel Diouf incarne cette dualité profonde entre tradition et modernité, entre aspiration personnelle et contraintes sociales. Son parcours révèle les tensions qui traversent la société sénégalaise contemporaine, partagée entre l'attachement à ses racines et l'appel de la modernité.

Mona Saleh, quant à elle, navigue entre deux mondes, deux cultures, deux conceptions de la vie. Sa double identité reflète les questionnements d'une génération confrontée aux choix difficiles entre fidélité à ses origines et ouverture au monde.

Ces deux personnages, par leurs trajectoires qui finissent par se croiser, posent la question centrale du roman : Quelles identités cachons-nous ou révélons-nous selon les circonstances et nos croyances?

Cette exploration des identités multiples se décline à travers plusieurs thématiques majeures qui donnent au roman toute sa densité et sa pertinence sociale.

L'amour, la tentation et la trahison

Au coeur des destins de Sobel et Mona, l'amour se déploie dans toute sa complexité. Mais cet amour, loin de l'idéalisme romanesque, se confronte aux tentations du quotidien et aux chemins de traverse qui s'ouvrent devant chaque personnage.

C'est au contact de la communauté Layène du Sènègal et de sa spiritualité apaisante que Sobel trouve enfin la quiétude spirituelle qui lui avait échappé après son petit pèlerinage à la Mecque ou Oumra. Les Layènes lui offrent un espace de réconciliation avec lui-même, une voie vers l'authenticité.

La trahison, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, traverse le récit comme une ombre portée. Ces trahisons, grandes ou petites, révèlent les failles de chacun et questionnent les limites de notre fidélité en amour et en amitié.

Des canaux de Milan au village de Fandène

« Masques dévoilés » fait voyager le lecteur à travers des décors aussi variés que symboliques. Des canaux romantiques de Milan au désert austère de Jordanie, en passant par les plages ensoleillées de Dakar et Somone et le village de Fandène, chaque lieu devient un miroir des états d'âme des personnages.

Milan et ses canaux représentent l'éloignement, la modernité, la tentation de l'ailleurs. Le désert de Jordanie symbolise l'épreuve, la confrontation avec l'essentiel, le dépouillement nécessaire à la découverte de soi. Les plages de Dakar avec les villages traditionnels de Cambérène, et Yoff et les immeubles modernes de la Corniche incarnent cette dualité sénégalaise entre ouverture au monde et ancrage local.

Mais c'est Fandène, avec sa forêt de rôniers, ses traditions sérères et chrétiennes où tout commence et tout se termine, qui constitue le véritable coeur géographique et spirituel du roman. Fandène n'est pas qu'un lieu, c'est une métaphore de l'enracinement, du retour aux sources, de la quête d'authenticité dans un monde de faux-semblants.

Autres thèmes contemporains

À travers les parcours de Sobel, l'auteur dévoile les mécanismes de corruption qui accompagnent trop souvent l'exploitation du pétrole en Afrique et les risques écologiques qui en découlent. Le roman explore aussi avec acuité les thèmes aussi variés que la polygamie et le rôle des femmes dans la société sénégalaise et la maitrise des données personnelles et de l'intelligence artificielle.

Un succès prometteur

La cérémonie de dédicaces du 31 janvier 2026 a confirmé l'attente du public pour une oeuvre qui ose explorer les zones grises de notre société, qui refuse les simplifications et assume la complexité du réel. Les échanges entre l'auteur et les lecteurs présents ont révélé une soif de littérature qui parle de nous, sans détour ni complaisance.

« Masques dévoilés » invite chaque lecteur à s'interroger sur ses propres masques, sur les identités qu'il construit et déconstruit au fil de sa vie, mais aussi sur l'importance du retour aux sources pour retrouver son authenticité. Un roman nécessaire pour notre époque.