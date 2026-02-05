Afrique: Migration africaine - Pourquoi se focaliser sur l'Europe fait rater l'essentiel

analyse

Les images de canots pneumatiques surchargés de réfugiés se dirigeant vers l'Europe et les récits de mauvais traitements et d'exploitation des migrants sur des routes migratoires dangereuses ont fini par dominer la perception de la migration africaine dans les débats publics et politiques européens.

Ces images laissent penser que tout un continent est en mouvement vers le nord, principalement à cause des conflits. Ces récits sont profondément trompeurs. Néanmoins, ils influencent l'opinion publique et les décisions politiques.

Les craintes d'une migration massive de l'Afrique vers l'Europe sont exagérées. Les données montrent que la migration en provenance d'Afrique a augmenté, mais à un rythme plus lent que celui de croissance de la migration dans le monde entier, et qu'elle se déroule en grande partie sur le continent.

Comme la migration en provenance d'Afrique est principalement perçue comme une crise imminente pour l'Europe, les réponses politiques ont tendance à se concentrer sur le contrôle des frontières et la dissuasion, plutôt que sur la coopération, le potentiel de développement de la migration ou la protection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nous sommes des chercheurs travaillant sur la migration, les déplacements forcés et l'analyse de données. Nous avons mis en commun notre expertise dans un nouveau document de travail afin d'analyser les dernières données du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES) sur les migrations mondiales. Nous avons également examiné les données actuelles sur les déplacements forcés.

Nous avons constaté que :

la plupart des migrations africaines ont lieu à l'intérieur de l'Afrique

la majorité des migrants africains qui traversent les frontières ne fuient pas la violence

la grande majorité des personnes contraintes de fuir ne quittent jamais leur propre pays ou région, et encore moins le continent.

Il est essentiel de comprendre ces schémas de mobilité pour élaborer des politiques migratoires européennes plus réalistes et plus efficaces.

Les données

Les estimations du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (DAES) sur les migrations sur lesquelles s'appuie notre article constituent la source de données mondiale la plus complète disponible sur les migrations. Elles mesurent le nombre de migrants vivant dans un pays à un moment donné (données sur les stocks). Cependant, elles ne précisent pas quand ils ont déménagé (données sur les flux) ni pourquoi. De plus, les chiffres du DAES excluent les mouvements à l'intérieur des pays.

Notre article complète ces estimations avec des données fournies par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Centre de surveillance des déplacements internes sur les déplacements forcés. Cela inclut les déplacements internes, particulièrement répandus en Afrique.

Cette étude a révélé que la plupart des migrations africaines ont lieu à l'intérieur de l'Afrique.

À l'échelle mondiale, on comptait environ 304 millions de migrants internationaux en 2024. Les Africains représentaient environ 15 % de ce total.

En d'autres termes, la majorité des migrants dans le monde ne sont pas originaires d'Afrique.

Ce qui est encore plus frappant, c'est la destination des migrants africains.

En 2024, environ 25 millions d'Africains vivaient dans un pays africain autre que celui où ils étaient nés ou dont ils avaient la nationalité. Ce chiffre dépassait d'environ 21 % le nombre d'Africains vivant hors du continent (20,7 millions).

Cela signifie que la migration africaine est principalement intracontinentale, une tendance de longue date qui s'est encore accentuée au fil du temps.

Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette situation.

Les voyages en Afrique sont souvent moins chers et plus sûrs que les voyages vers d'autres continents. Les accords régionaux de libre circulation, tels que ceux conclus en Afrique de l'Ouest et de l'Est, facilitent la mobilité transfrontalière. Dans le même temps, les voies légales vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie restent limitées et coûteuses pour la plupart des Africains, avec des taux de rejet de visas élevés et peu de possibilités de migration régulière.

La migration africaine est également liée au genre. Les hommes sont plus susceptibles de migrer que les femmes, en particulier lorsqu'ils quittent le continent. Cet écart est moins important pour les migrations au sein de l'Afrique. Cela suggère que des voies légales plus accessibles et des voyages moins dangereux contribuent à surmonter les obstacles à la migration pour les femmes.

Déplacements forcés

Les guerres et les conflits obligent de plus en plus de personnes à quitter leur foyer dans le monde entier, et l'Afrique ne fait pas exception.

À la fin de 2024, plus de 120 millions de personnes dans le monde avaient été déplacées de force par la guerre et la violence. Cependant, la majorité d'entre elles (73,5 millions, soit 60 % des personnes déplacées de force dans le monde) n'ont jamais quitté leur propre pays pour demander l'asile ailleurs. Elles sont restées déplacées à l'intérieur de leur pays d'origine.

Cette réalité est particulièrement marquée en Afrique qui concentre près de la moitié des déplacés dans le monde.

Le Soudan et la République démocratique du Congo représentent près de 80 % des déplacements internes en Afrique.

Même lorsque les Africains franchissent les frontières pour chercher protection, ils restent généralement près de chez eux.

En 2024, près de 87 % des 12,2 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile africains dans le monde vivaient sur le continent africain. Seule une petite minorité a cherché refuge en dehors de l'Afrique.

Cela remet en question l'idée répandue selon laquelle les déplacements forcés en Afrique se traduisent automatiquement par une migration massive vers l'Europe.

En réalité, ce sont les pays voisins, souvent eux-mêmes touchés par la pauvreté ou l'instabilité, et parfois à la fois pays d'origine et de destination des personnes déplacées de force, qui assument la plus grande partie de la responsabilité d'accueillir les populations déplacées.

Même en tenant compte des scénarios de déplacement futurs liés à la crise climatique, la Banque mondiale estime que les personnes touchées resteront dans leur région.

Néanmoins, tant au niveau mondial qu'en Afrique, la migration volontaire domine : sur les 45,8 millions de migrants africains dans le monde, les réfugiés et les demandeurs d'asile représentent 12,2 millions.

Cela vaut également pour la migration africaine vers les pays de l'Union européenne, où les permis de séjour pour raisons professionnelles, éducatives ou familiales (2024 : environ 670 000) dépassent largement les premières demandes d'asile (2024 : environ 240 000).

Pourquoi ces conclusions sont importantes

Tout d'abord, les données montrent clairement que la migration africaine ne concerne pas principalement l'Europe. Elle concerne avant tout l'Afrique elle-même. Pour les décideurs politiques européens et ceux d'autres pays du Nord, nos conclusions suggèrent la nécessité de repenser les priorités. Soutenir les pays d'accueil des réfugiés en Afrique, élargir les voies de migration légales et investir dans des données fiables sur la migration peuvent garantir une gestion plus efficace de la migration. Se concentrer uniquement sur la dissuasion n'est pas approprié.

Deuxièmement, nos conclusions soulignent l'importance des pays et des régions africains en tant que destinations migratoires et États d'accueil des réfugiés. Des pays tels que l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud ou le Nigeria accueillent des millions de migrants et de réfugiés, souvent avec des ressources bien moindres que les États plus riches en matière d'intégration et de protection.

Pour les gouvernements africains, cela signifie qu'il faut continuer à renforcer les cadres régionaux et continentaux de mobilité. Ceux-ci permettraient aux personnes de se déplacer en toute sécurité et légalement pour des raisons professionnelles, éducatives ou familiales. La migration intra-régionale est déjà l'épine dorsale de la mobilité africaine. Elle devrait le rester.

Troisièmement, l'analyse démontre que les données du DAES sont indispensables mais incomplètes. Elles excluent la migration interne, la migration sans papiers et de nombreuses formes de mobilité temporaire ou circulaire courantes en Afrique. Les réductions budgétaires imposées aux institutions internationales de collecte de données risquent d'affaiblir encore davantage l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Il est essentiel de comprendre comment les personnes se déplacent réellement - et pourquoi - pour concevoir des politiques migratoires équitables et réalistes.