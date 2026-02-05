Sénégal: Etat d'avancement de la mise en oeuvre du Sénégal power compact - MCA Sénégal annonce un taux d'exécution de 95 %

Le MCA Sénégal a organisé hier, mercredi 4 février une visite de presse sur les sites des postes du projet transport de Diass, Kounoune, Aéroport Léopold Sédar Senghor et Hann au profit des journalistes membres du collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES). A l'issue de cette visite, le directeur général de MCA Sénégal Oumar Diop a annoncé que 95% des travaux du Sénégal power compact ont été réalisés.

Il a précisé que ce programme, cofinancé par le gouvernement américain et le gouvernement du Sénégal, arrive à un stade avancé de mise en œuvre. « Aujourd'hui en termes d'avancement des travaux, nous avons atteint une performance assez remarquable.

On avait 5 années pour mettre en œuvre ce projet. Il nous reste encore 7 à 8 mois et nous sommes déjà à 95% des réalisations physiques. Plus particulièrement sur le projet transport, le coût total du projet est de 220 milliards Fcfa et à date nous avons engagé et décaissé 180 milliards Fcfa », a déclaré Oumar Diop, directeur général de MCA Sénégal.

Selon M. Diop, les postes déjà mis en service contribueront à renforcer la capacité du réseau de Senelec. « Ce sont également des postes qui vont permettre une amélioration soutenue en termes de nouvelle technologie, de savoir-faire et d'expertise.

En termes d'impacts ces postes vont nous apporter une meilleure qualité du réseau. Mais au-delà de ça, pour les industriels c'est une qualité de l'énergie qui est distribuée. Et pour les ménages aussi, c'est un coût de l'électricité qui est amoindri », a-t-il indiqué

S'agissant du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones rurales et péri urbaines, les mises en services ont été déjà démarré dans plusieurs villages, parallèlement aux travaux de renforcement de la qualité du réseau à l'échelle nationale. « Normalement l'ensemble des villages devraient être électrifiés au plus tard le mois d'Août prochain », a annoncé le Directeur général de MCA Sénégal.

Pour sa part, Mactar Ndiaye, conseiller technique au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux du Compact. Il a soutenu que « les postes qui ont été visités illustrent les progrès que MCA a réalisés pour la modernisation et le renforcement du réseau de transport qui est un maillon essentiel pour la fourniture d'électricité plus fiable, plus stable et avec une meilleure qualité », soutient-il . Selon lui, ces infrastructures vont permettre de réduire la congestion et vont participer aussi au développement économique du pays .