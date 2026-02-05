Plus de 100 000 personnes ont été évacuées depuis le 30 janvier 2026 dans le nord-ouest du Maroc, surtout par précaution, en raison de précipitations exceptionnelles qui ont conduit les autorités à placer plusieurs provinces en alerte météorologique, a annoncé le 4 février le ministère de l'Intérieur. Parmi les zones touchées, celle de Ksar El Kébir, stratégique pour l'approvisionnement de Tanger. Explications.

Des parcelles qui sont noyées : la plaine, connue pour ses champs de céréales, de pommes de terre et de betteraves sucrières, est ravagée. Les pertes de productions sont importantes.

« C'est Ksar El-Kébir qui approvisionne toute la région »

Abdellah El-Fergui, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, lui-même opérateur économique de Ksar El-Kébir, souligne, au micro d'Alexis Bédu : « C'est l'arrière-pays de Tanger. Lorsqu'on connaît Tanger, on sait que c'est le deuxième pôle économique du Maroc après Casablanca. Or, c'est Ksar El-Kébir qui approvisionne toute la région, d'un point de vue agricole, artisanal ou en matière de mains d'oeuvre. »

Des quartiers entiers de Ksar El-Kébir sont également inondés. Dans cette ville d'artisans, de petits commerces, Abdellah El-Fergui craint de nombreuses faillites d'entreprises. Il réclame la mise en place d'allègements économiques : « Au niveau des arriérés des impôts, au niveau de diverses administrations et banques, etc, nous avons demandé à ce qu'il y ait une commission de veille économique qui va traiter ces dossiers-là. C'est comme pour le Covid : il faut accompagner ces entreprises. »

La mauvaise gestion des ressources hydriques pointée du doigt

La confédération des TPE/PME qui dénonce la mauvaise gestion des ressources hydriques dans cette région régulièrement et historiquement touchée par les inondations. Le barrage Oued El Makhazine, à une dizaine de kilomètres de Ksar El-Kébir, a atteint un taux de remplissage historique de 146,85%, a déclaré mercredi le ministère de l'Equipement et de l'eau du Maroc.

Mi-décembre, 37 personnes avaient péri à Safi, sur la côte Atlantique, lors de crues soudaines et d'inondations, le plus lourd bilan de la dernière décennie pour des intempéries de ce type dans le pays.