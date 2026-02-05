Congo-Kinshasa: La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) salue les progrès annoncés par l'Etat du Qatar dans le cadre des pourparlers facilités à Doha entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et l'AFC/M23, notamment l'Accord sur des Termes de référence détaillés visant à opérationnaliser le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu établi dans le cadre du dispositif de cessez-le-feu.

Tout en réitérant son appel à la cessation des hostilités, la MONUSCO rappelle que, conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité, la Mission est explicitement autorisée à appuyer la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment par sa participation et la fourniture d'un appui technique et logistique à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) dans le cadre du Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus (MCVE+).

La Mission salue l'engagement constant de l'État du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, et de son Médiateur, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Elle les encourage à maintenir et à renforcer leur soutien aux efforts de paix et de sécurité dans l'est de la RDC.

Conformément à son mandat, la MONUSCO a renforcé sa préparation interne afin d'appuyer l'architecture de suivi et de vérification du cessez-le-feu de manière progressive et adaptable. « La MONUSCO se tient prête à appuyer un mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu crédible dans les limites de son mandat défini par le Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. La Mission continuera d'engager de manière constructive les parties prenantes concernées au sein de l'architecture de cessez-le-feu établie et de communiquer en toute transparence sur la portée et les modalités de son appui », a déclaré Mme Vivian van de Perre, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Cheffe par intérim de la MONUSCO.

La MONUSCO réitère son engagement à soutenir les efforts visant à réduire la violence, à protéger les civils et à créer les conditions d'une solution politique durable dans l'est de la RDC, conformément à son mandat.