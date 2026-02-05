Sénégal: La Bhs et le Fhs unissent leurs leviers pour élargir l'accès au crédit immobilier

Dans un contexte marqué par une forte pression sur la demande de logements et une prédominance du secteur informel, la Banque de l'habitat du Sénégal et le Fonds pour l'habitat social ont conclu une convention stratégique destinée à élargir l'accès au crédit immobilier. Ce partenariat vise à structurer l'épargne des ménages non salariés et à renforcer l'intervention publique en faveur d'un logement encadré, accessible et conforme aux orientations nationales en matière de développement urbain.

L'accès au logement constitue aujourd'hui l'un des principaux défis des politiques publiques au Sénégal. Face à une demande croissante et à la prédominance du secteur informel dans l'économie nationale, l'État engage une nouvelle phase de structuration du financement immobilier. C'est dans ce contexte que la Banque de l'habitat du Sénégal et le Fonds pour l'habitat social ont signé une convention de partenariat visant à élargir l'accès au crédit au profit des populations exclues des circuits bancaires classiques.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des instruments publics au service du logement social et économique. Elle repose sur une logique de complémentarité institutionnelle destinée à transformer l'épargne individuelle en capacité effective de financement pour la construction de logements décents.

Le financement comme levier prioritaire

La politique du logement ne peut plus être pensée indépendamment des mécanismes de financement. La Banque de l'habitat du Sénégal a ainsi lancé le Plan d'épargne logement social, un produit conçu pour répondre aux contraintes spécifiques des ménages non salariés. L'objectif est de proposer un cadre sécurisé permettant l'accès progressif au crédit immobilier à partir d'une épargne régulière.

Ce dispositif vise à intégrer le secteur informel dans les politiques publiques du logement, en tenant compte de l'absence de revenus formalisés. Il repose sur une approche graduelle fondée sur la discipline d'épargne et la capacité réelle de contribution des bénéficiaires.

Une convention structurante entre la Bhs et le Fhs

La convention signée le mercredi 03 février entre la Banque de l'habitat du Sénégal et le Fonds pour l'habitat social constitue le socle opérationnel de ce nouveau mécanisme. Elle formalise une collaboration destinée à corriger une exclusion structurelle du marché du crédit immobilier.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des orientations définies par les autorités publiques, notamment les instructions présidentielles et les objectifs de la Stratégie nationale couvrant la période 2025-2029 en matière d'accès au logement. Il traduit la volonté de l'État de mobiliser ses institutions financières pour répondre aux besoins des populations à revenus irréguliers.

Les autorités publiques ont réaffirmé que l'élargissement de l'accès au crédit devait être accompagné d'un encadrement strict de l'offre de logements. Le ministre secrétaire d'État Momath Talla Ndao a insisté sur la nécessité de lier le financement à des programmes de construction portés par des promoteurs publics et privés agréés.

Cette orientation vise à garantir la qualité des constructions, la conformité aux normes en vigueur et la cohérence de l'aménagement urbain. Elle s'accompagne de la mise en place annoncée d'une plateforme digitale nationale destinée à centraliser et simplifier les démarches des futurs bénéficiaires.

Un produit bancaire adapté aux non salariés

Le Plan d'épargne logement social repose sur un mécanisme d'épargne préalable permettant de constituer un apport personnel. Cette épargne sert également d'outil de traçabilité financière, en substitution aux documents de revenus habituellement exigés par les banques.

Selon la directrice générale de la Banque de l'habitat du Sénégal, Astou Rose Gaye, ce produit marque une première orientation explicite vers le secteur informel. Il permet à la banque de fonder sa décision de crédit sur des éléments objectivables liés au comportement financier du client.

Le Fonds pour l'habitat social intervient à travers un mécanisme combinant garantie publique et bonification des taux d'intérêt. Cette intervention permet de réduire le risque bancaire et d'abaisser le coût du crédit pour les bénéficiaires.

Pour Ibrahima Diop, administrateur du Fonds, cette approche répond à la structure même de l'économie sénégalaise, largement dominée par le secteur informel. La convention définit clairement les responsabilités de chaque institution, assurant ainsi une répartition précise des rôles et une gouvernance maîtrisée du dispositif.

Le partenariat entre la Banque de l'habitat du Sénégal et le Fonds pour l'habitat social dépasse la mise en place d'un simple produit financier. Il traduit une approche intégrée du logement fondée sur l'adaptation des outils publics aux réalités économiques du pays.