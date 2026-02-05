Sénégal: Célébration du Magal de Darou Mouhty - La ferveur religieuse gagne la cité de « Borom Darou »

KÉBÉMER- Darou Mouhty est en pleine effervescence à l'occasion de la célébration de la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère cadet Mame Thierno Ibrahima Faty, après le retour d'exil de 1902. Depuis mardi, cette cité religieuse, considérée comme la deuxième capitale du mouridisme, est envahie par une ferveur religieuse intense, accueillant des fidèles venus des quatre coins du pays pour rendre hommage à Mame Thierno Ibrahima dit. « Borom Darou. »

La célébration du Magal de Darou Mouhty, qui a lieu le quinzième jour du mois lunaire de Chaabane, est une initiative de Serigne Fallou Mbacke, deuxième khalife général des Mourides. Depuis lors, cette date est maintenue par les différents khalifes de Mame Thierno qui se sont succédé.

Le mardi 3 février 2026, dès la matinée, l'effervescence était à son comble, témoignant de l'importance que les fidèles mourides accordent à cette journée. La route menant au centre-ville de Darou Mouhty est en pleine effervescence. Les véhicules affluent avec des fidèles, changeant totalement le décor de la ville.

Au marché, une ambiance inhabituelle règne. Non loin d'ici, un espace sert de stationnement aux charretiers qui transportent les visiteurs vers différents points de la ville.

À côté de la grande mosquée, le son des panégyriques de Cheikh Almadou Bamba émane des domaines environnants. Dans cette ferveur, les fidèles se ruent vers « Baïty », l'endroit qui servait de refuge spirituel à Borom Darou et qui abrite désormais les mausolées. Ce sont des moments qui témoignent du caractère profondément spirituel de l'évènement.

Pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous majeur pour la communauté mouride, le comité d'organisation travaille en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Sérigne Basirou Mbacké Abdou Khoudoss, porte-parole de la famille de Mame Thierno, se dit rassuré par le niveau d'exécution des engagements pris par les chefs de service. Selon lui, les autorités se sont mobilisées pour la réussite de l'évènement.

Dans cette optique, le Dr Mamadou Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Darou Mouhty, explique que, comme chaque année, un dispositif de couverture sanitaire est mis en place. Compte tenu de la situation géographique de la ville, il souligne que des ambulances ont été prépositionnées à divers endroits avec l'appui des sapeurs-pompiers.

Ainsi, les accidents sont rapidement pris en charge et les victimes évacuées au centre de santé de référence. Il a aussi précisé que dans la ville de Daroul Mouhte, des postes médicaux avancés ont été installés dans les zones à forte affluence. Cette année, ils sont au nombre de 11 et seront opérationnels pendant trois jours.

Un camion médicalisé mis à disposition par l'université de Dakar, complète ce dispositif. Il a exprimé sa gratitude envers le ministère de la Santé pour l'appui en médicaments. Selon lui, une enveloppe de 5 millions de francs CFA a été dégagée pour couvrir ces dépenses et la prise en charge du personnel de soutien.