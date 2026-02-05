Congo-Brazzaville: Procès à propos de la marque « Les 72 heures du Mayombe » - L'association MCPLC obtient gain de cause

L' association Marcher courir pour la cause (MCPLC) a publié, à la fin du mois de janvier, un communiqué de presse dans lequel elle se dit satisfaite de l'ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Brazzaville, dans l'affaire l'opposant à José Cyr Ebina sur ce qu'elle qualifiait "d'usurpation" de la marque « Les 72heures du Mayombe ».

Le tribunal a reconnu officiellement la propriété et l'usage légitime de la marque par MCPLC. Il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par José Cyr Ebina en la cause et fait interdiction à lui et à son association Multisport lion d'or de faire usage du nom commercial « Les 72heures du Mayombe » jusqu'au règlement définitif du litige au fond.

Le tribunal a ordonné le retrait immédiat et sans condition par ceux-ci de toute signalétique ou tout support comportant ce nom commercial, rappelant que la présente ordonnance est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

« Cette décision confirme la validation de notre travail, de nos investissements et de notre engagement au service de la santé publique, notamment à travers la "Traversée du Mayombe" et de nos différentes campagne de dépistage », souligne le communiqué.

Tout en remerciant l'ensemble de ses partenaires pour leur confiance et leur soutien constant, MCPLC estime que cette décision juridique renforce sa détermination à poursuivre ses actions au service de la population, dans la transparence, l'éthique et le respect des règles.

Notons que le président de MCPLC, Rodrigue Dinga Mbomi, avait animé, le 25 avril 2025 à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle il entendait engager des poursuites pour usurpation de la marque « Les 72 heures du Mayombe », qu'il considère comme une atteinte grave à la propriété intellectuelle. Dans le but de protéger son identité et son message, l'association, expliquait son président, avait enregistré plusieurs marques auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, citant la Traversée du Mayombe et Les 72 heures du Mayombe.

Il avait insisté pour que Jose Cyr Ebina qui utilisait « Les 72 heures du Mayombe Ecorun » change de nom parce que cela constituait, selon lui, une violation flagrante de droits exclusifs.