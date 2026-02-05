Congo-Kinshasa: Affaires Sociales et Actions Humanitaires - Les nouveaux Secrétaires Généraux officiellement installés !

La cérémonie de remise et reprise et d'installation des Secrétaires Généraux des Affaires Sociales et Actions humanitaires s'est déroulée le mercredi 4 Janvier 2026, respectivement au sein de chaque Secrétariat Général concerné. Ladite cérémonie s'est tenue sous la supervision des Inspecteurs de la Fonction Publique en présence du Directeur de cabinet de la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba.

Cette remise intervient consécutivement à l'Arrêté ministériel 008/ du 28 Janvier 2026 du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique et de l'Ordonnance numéro 24/020 du 22 Mars 2024 portant nomination des Secrétaires Généraux de l'Administration Publique.

Aux Affaires Sociales Franklin Kinsweme Bilenga passe le flambeau après son interim à Gervais Lubango Kabala. De l'autre côté aux Actions Humanitaires et Solidaire Nationale, Sylvain Yuma Ramazani Sylvain succède à Alain Mboyo Iyeti.

Dans son mot, le Secrétaire Général a.i. sortant Franklin Kinsweme a résumé son parcours avant de remercié tous les collaborateurs qui l'ont accompagné dans la mission qui lui a été confié.

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire Général entrant a exhorté l'ensemble du personnel à travailler la main dans la main afin d'accomplir la vision imprimée par l'autorité de tutelle à travers la vision du Gouvernement

Heritier Mpiana Pierre, Directeur de Cabinet Adjoint de la Ministre d'Etat a, pour sa part, vanté le mérite du Secrétaire Général a.i. sortant et a souhaité la bienvenue à l'entrant tout en lui promettant la franche collaboration du cabinet de la Ministre d'Etat aux affaires sociales en vue de relever les défis de ce méga ministère.

Aldarich Luboya Freemann, Directeur de Cabinet a de son côté, invité le nouveau Secrétaire Général aux Actions Humanitaires à poursuivre l'élan déjà imprimé sur terrain et à travailler davantage pour rendre l'humanitaire, un instrument efficace de rayonnement de la vision gouvernementale de proximité et de réconfort.