Congo-Brazzaville: Auto-emploi - Début de la formation des formateurs des jeunes à Brazzaville

La formation des formateurs chargés d'accompagner les jeunes vers l'auto-emploi a été officiellement lancée le 4 février à Brazzaville. Cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre d'un vaste programme visant à former 40 000 jeunes vulnérables à l'entrepreneuriat, aux compétences de vie et à la gestion des risques climatiques à travers plusieurs villes du pays.

La formation des encadreurs des jeunes candidats à l'auto-emploi marque le démarrage opérationnel d'un programme d'insertion professionnelle qui prévoit la formation de 40 000 jeunes, répartis entre Brazzaville (20 800), Pointe-Noire (14 000), Dolisie (2 000) et Ouesso (3 200). Cette phase s'inscrit dans la réalisation du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ), financé par la Banque mondiale.

Pour atteindre cet objectif, le cabinet Cesam Performance Afrique a été mandaté pour former 175 formateurs issus de différents prestataires de formation recrutés par le PSIPJ. Selon Zomahoun Moufoutaon, formateur au sein du cabinet Cesam Performance Afrique, ces formateurs, dont 90 à Brazzaville, 75 à Pointe-Noire et 15 respectivement à Dolisie et à Ouesso, auront la mission de transmettre leurs connaissances à près de 18 000 jeunes actuellement en attente de formation avant la réception de leurs subventions de production destinées au lancement d'activités génératrices de revenus.

La formation des formateurs s'articule autour de trois axes majeurs, précise Zomahoun Moufoutaon : l'entrepreneuriat, les compétences de vie courante et la gestion des risques climatiques. L'objectif de cette session est « d'outiller les formateurs afin qu'ils puissent répliquer efficacement ces formations au profit des 40 000 jeunes bénéficiaires du projet sur le terrain », a-t-il indiqué.

Le volet entrepreneuriat aborde aussi bien la création d'entreprise que sa gestion quotidienne, notamment le marketing, la gestion des stocks, l'approvisionnement, la planification financière et la comptabilité. Les compétences de vie visent, quant à elles, à renforcer la confiance en soi, la communication et la capacité de prise de décision des jeunes. Enfin, la gestion des risques climatiques vient compléter le dispositif afin d'encourager un entrepreneuriat responsable, intégrant les enjeux environnementaux dès la conception des projets.

Cette session de formation des formateurs, prévue pour durer dix jours, s'étend du 4 au 14 février. « À l'issue de ce processus, environ 160 formateurs seront déployés dans les différentes zones d'intervention du projet. Leur assiduité et leur engagement sont essentiels pour garantir la qualité des formations destinées aux jeunes », a souligné le formateur Zomahoun.

Parallèlement, le projet prévoit un important dispositif de préparation et de supervision assuré par deux équipes de son unité de gestion. Elles auront pour missions d'assurer la logistique, d'harmoniser les agendas de formation, de mettre à disposition les listes des bénéficiaires par cohorte et de sensibiliser les prestataires au code de bonne conduite.