Afrique Centrale: Diplomatie congolaise - Maxime Nzita Nganga Di Mavambu nommé Commissaire à l'Environnement de la CEEAC

La République Démocratique du Congo enregistre une victoire diplomatique majeure sur la scène régionale. Le Ministère de l'Intégration Régionale a annoncé avec fierté la nomination de Maxime Nzita Ngangi Di Mavambu au poste de Commissaire en charge de l'Environnement et du Développement Durable au sein de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC).

Cette nomination a été entérinée le 24 janvier 2026 lors de la IXe session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC. Elle est perçue comme l'aboutissement d'un processus diplomatique rigoureux, mené avec détermination par le gouvernement congolais sous la coordination du Ministre de l'Intégration Régionale, Floribert Anzuluni Isiloketshi, et traduit concrètement la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Selon le communiqué officiel, cette désignation « renforce la position stratégique de la République Démocratique du Congo au sein des institutions communautaires et consacre la reconnaissance de son rôle central dans la préservation du bassin du Congo, patrimoine écologique mondial et pilier majeur de la lutte contre le changement climatique ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La candidature de Maxime Nzita, retenue à l'issue d'une sélection rigoureuse, met en avant l'expérience et le mérite. Cette nomination témoigne de la confiance accordée à la RDC par ses pairs pour piloter un portefeuille aussi crucial que celui de l'environnement et du développement durable pour l'avenir de l'Afrique Centrale.