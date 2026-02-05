Guinée: De la transition à l'élection - Fatima Camara, le visage de la continuité et de l'excellence ministérielle

« Madame Camara ne s'est pas contentée de visiter nos régions », témoigne un responsable de la Chambre consulaire de Kankan. « Elle a écouté nos préoccupations, remis des équipements neufs à nos chambres, et surtout, créé des alliances durables entre le public et le privé. »

Cette approche décentralisée du leadership rare dans l'administration guinéenne forge un environnement favorable aux commerçants dans l'ensemble du pays. Les chambres consulaires régionales, longtemps délaissées, retrouvent une légitimité et des moyens d'action concrets. Les 9 et 10 octobre 2025, Fatima Camara préside l'Assemblée Générale Mixte de la CCIAG dans une posture qui illustre parfaitement son style de leadership collaboratif.

Plutôt que de dicter sa vision, elle salue les réalisations de la Chambre notamment la création du Conseil d'affaires saoudo-guinéen et fixe des orientations stratégiques claires : diversification des ressources propres, opérationnalisation des commissions techniques, formalisation du secteur informel. "Ce qui distingue Madame Camara, c'est sa capacité à donner du sens au partenariat public-privé", explique un entrepreneur membre de la CCIAG. « Elle ne voit pas les acteurs privés comme des administrés, mais comme des partenaires du développement économique. C'est une révolution culturelle. »

Cette diplomatie économique porte ses fruits : la visite de partenaires saoudiens et la création du Conseil d'affaires bilatéral représentent « un succès diplomatique et économique majeur illustrant la crédibilité retrouvée de la CCIAG sur la scène internationale« , selon les mots mêmes de la ministre. Le 4 octobre 2025, à Ouassou (préfecture de Dubréka), Fatima Camara supervise personnellement une opération spectaculaire : la destruction de 1376 articles impropres à la consommation saisis entre janvier et septembre 2025 par l'Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ).

Au-delà du symbole, cette action illustre un leadership qui refuse la complaisance. « Renforcer le contrôle de qualité et assurer la sécurité sanitaire des consommateurs n'est pas négociable », martèle la ministre devant les caméras. Dans un pays où la circulation de produits avariés était devenue une norme dangereuse, cette fermeté envoie un signal fort aux opérateurs véreux. Ceux qui travaillent au quotidien avec Fatima Camara évoquent une « équipe organisée, rigoureuse, orientée vers l'impact et attachée à la transparence ».

Ce management moderne, axé sur la performance et la reconnaissance des mérites, contraste avec les pratiques administratives guinéennes traditionnelles. « Madame la Ministre a instauré le renforcement de la coordination, le soutien aux compétences et une culture de l'excellence », confie un directeur du ministère. « Chaque collaborateur sait qu'il sera jugé sur ses résultats, pas sur son ancienneté ou ses connexions politiques. » Cette approche méritocratique, inspirée des meilleures pratiques internationales, crée une dynamique vertueuse au sein du ministère.

Les cadres sont responsabilisés, les objectifs clairement définis, et les résultats régulièrement évalués. La nomination de Fatima Camara à la tête du ministère fusionné de l'Industrie et du Commerce arrive à un moment décisif. Six mois, c'est court pour transformer un ministère. Mais Fatima Camara a prouvé qu'avec une vision claire, une exécution rigoureuse et une capacité à mobiliser les énergies, on peut accomplir en quelques mois ce que d'autres ne réalisent pas en années.

Aujourd'hui, à la tête du super-ministère de l'Industrie et du Commerce, elle hérite d'un mandat historique : transformer l'économie guinéenne d'une économie extractive en une économie industrielle diversifiée, capable de créer des emplois massifs et de réduire la pauvreté.

Avec Fatima Camara à la manœuvre une leader qui a prouvé sa capacité à transformer des ambitions en infrastructures, des partenariats en résultats concrets, et des discours en actions mesurables, cette fenêtre d'opportunité pourrait bien s'élargir. Le chronomètre tourne. Le monde observe. Et Fatima Camara, forte de son leadership transformateur démontré, s'apprête à écrire le prochain chapitre de l'histoire économique guinéenne.