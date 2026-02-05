Congo-Kinshasa: Visite guidée - Le ministre Jean-Rosaire Ibara reçu à l'hôpital Necker-Enfants malades

Accompagné de l'ambassadeur Rodolphe Adada, Jean-Roseraie Ibara, ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, a visité l'hôpital Necker-Enfants malades Groupe hospitalo-universitaire AP-HP de Paris.

Mercredi 4 février, sur invitation du Pr Thomas Blauwblomme, chef de service de Neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants malades, la délégation congolaise a été accueillie en fin de matinée par Alban Amselli, Directeur adjoint du GHU AP-HP Centre Université Paris Cité pour une visite guidée.

Cette réunion de très haute portée institutionnelle et stratégique, rendue possible grâce à l'activisme de Mireille Amona, assistante sociale et présidente de l'association humanitaire Enfants Avenir de Demain, s'inscrit dans le cadre des échanges autour des projets communs avec les différents centres hospitaliers de la république du Congo, et notamment le projet de la construction de l'institut de référence de Neurochirurgie pédiatrique et oncologique. Ce projet ambitieux et porteur d'espoir pour de nombreux enfants bénéficie déjà du soutien affirmé de la fondation Bruno Itoua, ministre des hydrocarbures de la république du Congo.

A été abordée également la perspective de former de jeunes professionnels de santé au sein de l'établissement français, en partenariat avec la Direction des Relations Internationales DRI, en vue de renforcer certaines capacités locales et d'assurer une prise en charge pédiatrique spécialisée et durable. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale entre les services hospitaliers entre la France et la république du Congo en faveur de l'excellence médicale et l'accès aux soins spécialisés pour tous.

Dans la matérialisation concrète de ce partenariat, entre autres, le Dr congolais Gédéon Colin Thouassa a été formé en Neurochirurgie pédiatrique. Et, de cet engagement constant en faveur du développement de la neurochirurgie pédiatrique se traduit, depuis plusieurs mois, par son soutien indéfectible à un projet d'envergure : la construction, à Brazzaville, d'un Institut International de Neurochirurgie et d'Oncologie Pédiatrique.

C'est ainsi que trois actions concrètes sont en vue. Premièrement, la création d'une Unité de Neurochirurgie Pédiatrique à l'Hôpital Blanche Gomes, qui constituera le siège du staff du pôle de neuro-oncologie pédiatrique et la véritable rampe de lancement du projet IINOP, en lien avec le retour et la prise de fonctions des médecins spécialistes formés en 2025.

Deuxièmement, la mise en œuvre de missions de formation locales et en France du personnel médical et paramédical congolais du pôle de neuro-oncologie pédiatrique, assurées par les équipes françaises de l'AP-HP, grâce au financement déjà alloué par la Direction Générale de l'Offre de Soins pour les deux semestres de l'année 2026.

Troisièmement, la validation politique et institutionnelle du projet IINOP, en particulier par le Ministère de la Santé et de la Population de la République du Congo, son intégration manifeste dans les projets socio-pétroliers avec l'appui du Ministère des Hydrocarbures, la constitution des comités nationaux et internationaux de pilotage et d'exécution, et enfin la pose officielle de la première pierre de l'Institut International de Neurochirurgie et d'Oncologie Pédiatriques. Cette visite guidée constitue un temps fort dans la consolidation de la collaboration entre la république du Congo et l'hôpital Necker-Enfants malades.