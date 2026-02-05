Congo-Kinshasa: Le Gouvernement ordonne une enquête judiciaire après la tentative de spoliation de la résidence de l'ambassade de Côte d'Ivoire

5 Février 2026
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

Dans un communiqué officiel daté du 3 février 2026, le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a tapé du poing sur la table concernant une affaire de spoliation immobilière touchant le corps diplomatique.

Dans le communiqué officiel (N° 011/CAB/ME/MIN/J&GS/2026) publié ce 3 février 2026, le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a dénoncé un cas de spoliation flagrant sur la parcelle abritant la résidence officielle de l'Ambassade de la République de Côte d'Ivoire.

Un patrimoine protégé par le droit international

Acquise par la Côte d'Ivoire en 1967, cette résidence bénéficie d'un statut d'inviolabilité totale en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le document souligne que ce bien ne peut faire l'objet d'aucune mutation, occupation ou appropriation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des « manœuvres frauduleuses graves »

Les premières vérifications font état de manœuvres frauduleuses qualifiées de « graves » par les autorités. Face à cette situation qui entache les obligations internationales de l'État congolais, le Ministre d'État a enjoint au Procureur Général près la Cour de cassation d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire.

Le gouvernement rappelle que toute tentative de spoliation de biens diplomatiques fera l'objet de poursuites judiciaires rigoureuses, conformément à la loi en vigueur.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.