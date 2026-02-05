Congo-Kinshasa: La communauté Ahmadiyya dote le Grand Bandundu de deux nouvelles mosquées

5 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La communauté musulmane Ahmadiyya vient d'offrir deux nouvelles mosquées à l'espace Bandundu.

Le représentant légal de cette communauté en RDC, Khalid Mahmood Ahmed, a procédé, le 1eᣴ février, à l'inauguration d'un premier édifice religieux au village Bunzili, dans le territoire de Bagata (Kwango), et d'un second au village Mbali, dans le territoire de Mushie (Mai-Ndombe).

Au cours de cette tournée, Khalid Mahmood Ahmed a rappelé la vocation sacrée de la mosquée, « un lieu uniquement destiné à la prosternation devant le Dieu unique ». Il a insisté sur la nécessité pour chaque fidèle musulman de veiller à la propreté de cet espace, symbole de respect envers le Créateur.

Le représentant légal de la communauté islamique Ahmadiyya, accompagné de missionnaires locaux, a également rencontré le gouverneur de la province du Kwilu. À cette occasion, il a remis à l'autorité provinciale un exemplaire du Saint Coran en signe de respect et de fraternité.

Khalid Mahmood Ahmed a regagné Kinshasa le mardi 3 février, après cette mission consacrée au renforcement du tissu religieux et social dans la région.

En juin dernier, la communauté Ahmadiyya avait déjà marqué les esprits en assistant près de 6 000 sinistrés de l'espace Bandundu à l'occasion de la fête de Tabaski, également appelée fête du mouton.

Selon un cadre de la communauté, cet élan de solidarité s'inscrit dans les enseignements coraniques qui recommandent l'aide aux personnes vulnérables.

Présente dans plus de 219 pays, la communauté musulmane Ahmadiyya poursuit ses actions en faveur des populations les plus démunies, renforçant ainsi son engagement humanitaire à travers le monde.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

