Sénégal: Port de Bargny-Sendou - La livraison de l'infrastructure prévue fin 2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a reçu le 4 février 2026, au Palais de la République Alexander Zalocosta, directeur financier de Senegal Minergy Port (Smp). Selon la Présidence de la République, cette société est en charge du développement du port de Bargny-Sendou, une infrastructure stratégique située à une vingtaine de kilomètres au sud de Dakar.

Au cours de cette audience, renseigne la même source, M. Zalocosta est venu faire au chef de l'État un point détaillé sur l'état d'avancement des travaux.

«La livraison de cette plateforme portuaire, destinée à devenir l'un des principaux hubs ouest-africains pour le vrac solide et liquide (minerais, phosphates, céréales, hydrocarbures...), est prévue pour la fin de l'année en cours », a indiqué la même source.

Ce projet, qui vise à désengorger le port autonome de Dakar et à renforcer les capacités logistiques du Sénégal dans les secteurs énergétique et minier, s'inscrit dans les priorités nationales de développement des infrastructures maritimes et de souveraineté économique.