Sénégal: Tournée économique - Arrivée du président de la République à Tambacounda

5 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce 5 février 2026, à Tambacounda une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Selon la Présidence de la République, à son arrivée à l'aérodrome, le Chef de l'État a été accueilli par les autorités administratives et territoriales, avec les honneurs militaires, marquant le début d'un déplacement à forte portée économique, sociale et stratégique.

Cette tournée, renseigne la même source, s'inscrit dans la continuité de l'action engagée pour transformer durablement l'économie nationale, renforcer la création d'emplois et valoriser le potentiel productif de chaque territoire. «En décrétant 2026 Année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire, le Président de la République a fixé un cap clair : faire de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'initiative locale les piliers du développement », lit-on dans le document.

À travers les différentes étapes prévues dans le Sénégal oriental, il s'agira de mettre en cohérence infrastructures, formation, agriculture, énergie et investissements, afin de répondre concrètement aux attentes des populations, en particulier des jeunes et des femmes.

Cette tournée, soutient la Présidence de la République, traduit une conviction forte : c'est sur le terrain, au contact des réalités locales et des acteurs économiques et sociaux, que se construit un Sénégal plus productif, plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir.

