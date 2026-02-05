Togo: Trois noms en lice pour remplacer Nibombé Daré

5 Février 2026
Togonews (Lomé)

La succession de Nibombé Daré à la tête des Éperviers alimente les spéculations. Selon La Nouvelle Tribune, parue jeudi, plusieurs noms circulent dans les couloirs de la Fédération Togolaise de Football (FTF).

Officiellement, aucun appel à candidatures n'a encore été lancé. En coulisses toutefois, un travail de consultations restreintes aurait été mené et pourrait déboucher rapidement sur une décision.

Trois techniciens auraient manifesté leur intérêt pour le poste. Parmi eux, Hubert Velud tiendrait la corde et partirait avec la faveur des pronostics. Les deux autres noms évoqués sont ceux de Jean-Michel Cavalli et Olivier Guégan.

En attendant une annonce officielle de la FTF, le suspense reste entier autour du futur sélectionneur national.

