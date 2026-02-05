Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'La relance de l'activité ferroviaire à partir de Tambacounda est une priorité absolue'

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré jeudi ses instructions consistant à faire de la relance de l'activité ferroviaire dans la région de Tambacounda (est) une priorité absolue.

"J'ai instruit le ministre des Infrastructures, particulièrement le ministre des Transports terrestres et aériens, de mettre au point de priorité absolue la relance de l'activité ferroviaire au Sénégal, notamment sur cette première voie, étant donné que l'ambition, dans un premier temps, est de réhabiliter et relancer l'activité ferroviaire", a-t-il déclaré après avoir visité la gare ferroviaire de Tambacounda.

Selon le chef d'Etat, arrivé le même jour à Tambacounda pour une tournée économique de deux jours dans cette région, il s'agira "de construire une voie standard qui permettra de désenclaver toutes les localités traversées par l'activité ferroviaire".

"Et ça, c'est un projet à l'échelle nationale pour que nous puissions faire du transport de fret, mais aussi du transport de voyageurs et développer les chaînes logistiques à travers notamment le projet de port sec que nous avons dans la zone de Tambacounda", a-t-il ajouté.

"Il ne faut pas considérer que ce projet était au dessus de nos possibilités, bien au contraire, avec 27 milliards, nous avons réussi déjà à faire quelque chose de totalement merveilleux en termes de relance de cette activité ferroviaire [...]", a indiqué le président Faye.

Il a signalé qu'un "budget supplémentaire est attendu par le ministère de tutelle pour finaliser cette partie du projet qui leur sera allouée, parce que nous considérons que c'est un projet catalytique de premier plan de l'Agenda de transformation qu'il faut bien évidemment réaliser".

