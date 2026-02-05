Afrique de l'Est: L'Éthiopie se positionne comme un leader de l'avenir de l'énergie verte dans la région

Alors que le changement climatique, la croissance démographique rapide et la demande énergétique croissante transforment la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie place l'électricité renouvelable au coeur de la transformation régionale.

Le pays combine électrification domestique et commerce transfrontalier d'énergie pour renforcer l'intégration régionale et favoriser une prospérité partagée.

Grâce au développement de ses capacités hydroélectriques, à l'expansion des projets éoliens et solaires, et à l'intensification du commerce transfrontalier d'électricité, l'Éthiopie transforme son infrastructure énergétique en pilier stratégique du développement économique.

Au-delà de ses frontières, le pays agit également comme un catalyseur de la diplomatie régionale, tout en progressant vers son objectif national d'accès universel à l'énergie d'ici 2030.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette approche redéfinit la coopération régionale, en ancrant l'interdépendance dans des systèmes d'énergie propre et en reliant les économies voisines par des lignes de transmission à haute tension.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a plusieurs fois présenté l'électricité comme un moteur de transformation et un instrument diplomatique.

Lors de l'inauguration du projet éolien Aysha II le 31 janvier 2026, il a déclaré que l'électricité n'est pas seulement destinée aux foyers et aux entreprises, mais constitue aussi « une force pour la paix, la coopération et la prospérité partagée au-delà des frontières », soulignant que l'interconnexion régionale permet aux économies de croître ensemble.

Au centre de cette vision se trouve le barrage de la Grande Renaissance de 5 150 MW, symbole de l'autosuffisance nationale et épine dorsale du système électrique du pays.

Le Premier ministre a rappelé que ce projet a été entièrement financé par les Éthiopiens, démontrant la capacité du pays à réaliser de grands projets sans soutien extérieur.

Bien que l'hydroélectricité demeure dominante, la diversification s'accélère. Le projet éolien Aysha II de 120 MW, situé près de la frontière djiboutienne, illustre l'engagement de l'Éthiopie envers un avenir énergétique résilient et diversifié.

L'expansion du réseau transforme le pays en corridor énergétique régional : le Kenya importe environ 200 MW et prévoit de doubler ce chiffre via une ligne de 1 045 km, tandis que Djibouti et d'autres pays voisins profitent de l'électricité éthiopienne, réduisant leur dépendance aux carburants fossiles coûteux.

Sur le plan national, le Pacte pour l'énergie vise à porter l'accès à l'électricité à 75 % et l'accès à la cuisson propre à 58 % d'ici 2030.

Selon l'Enquête sur l'accès à l'énergie de 2025, 65 % des ménages disposent déjà d'électricité, mais seulement 44 % bénéficient d'un service de base.

L'Éthiopie produit plus de 95 % de son énergie à partir de sources renouvelables, même si plus de 92 % des ménages utilisent encore la biomasse traditionnelle pour la cuisson.

Le plan national prévoit de porter la capacité de production à 14 000 MW d'ici 2030 et de mobiliser plus de trois milliards de dollars d'investissements privés.

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a indiqué que plus de 320 000 nouvelles connexions électriques ont été réalisées en six mois, tandis que les exportations d'électricité ont généré plus de 5,1 milliards de dollars au premier semestre de l'exercice 2025/26.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a affirmé que l'intégration énergétique constitue « la pierre angulaire de la stabilité dans la Corne de l'Afrique ».

Malgré les défis diplomatiques, le gouvernement réaffirme son engagement envers le dialogue et les bénéfices partagés.

L'analyste Hana Bekele a souligné que la diversification vers l'éolien et le solaire est « une stratégie de gestion des risques essentielle à la résilience du réseau régional ».

Parallèlement, l'initiative Made in Ethiopia vise à localiser la production de composants éoliens et solaires, renforçant la sécurité énergétique et réduisant la dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Avec ses projets hydroélectriques, éoliens et géothermiques, l'Éthiopie se positionne comme une référence continentale en matière de développement renouvelable, tout en renforçant la paix par une croissance partagée.

En avançant vers 2030 et en se préparant à accueillir la COP32 en 2027, le pays promeut un modèle où l'énergie verte stimule simultanément la croissance, l'intégration et la stabilité dans la Corne de l'Afrique.