Sénégal: Le chef de l'État salue la 'connexion' entre l'Université du Sénégal oriental et le potentiel minier de la région

Tambacounda — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, jeudi, la connexion projetée entre les formations devant être dispensées par l'Université du Sénégal oriental (USO) et le potentiel minier et géologique du sud-est du Sénégal.

"Je me réjouis particulièrement d'entendre le recteur [de l'USO] élaborer cette connexion entre les formations qui seront déployées ici et le potentiel minier et géologique de cette région, surtout cette intégration entre la formation théorique et la pratique, notamment à travers les incubateurs qui sont prévus pour la phase d'extension de l'université", a-t-il déclaré.

Le président de la République, arrivé peu avant 10 heures à Tambacounda pour une tournée économique de deux jours dans cette région, a visité le chantier de l'Université du Sénégal oriental, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et l'Innovation, Daouda Ngom.

Il y avait aussi le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et des autorités administratives et locales de la région.

Selon Bassirou Diomaye Faye, l'Université du Sénégal oriental est une infrastructure universitaire appelée à jouer un rôle important dans le maillage du territoire national, surtout au regard de la mise en valeur du potentiel qui se trouve dans cette région.

"L'Etat accompagnera sur tous les plans pour que l'entreprise soit dans les conditions optimales de respecter la date convenue" pour la livraison du chantier, a assuré le président de la République, avant d'évoquer "l'accueil chaleureux" des populations, des autorités administratives et locales de la ville de Tambacounda.

Il a magnifié l'engagement de l'entreprise en charge des travaux de construction de l'USO et des ouvriers travaillant sur le site.

Il a invité l'entreprise Royal BTP à maintenir et accélérer, au besoin, le rythme des travaux pour respecter le délai convenu pour la livraison de l'infrastructure, c'est-à-dire en octobre 2026.

"Je suis heureux de constater que l'entreprise déploie tous les moyens qu'il faut, et pour cela, il faut les féliciter et les encourager [...], nous saluons ce que nous avons vu et [...] c'est sur cette dynamique qu'il faudra continuer pour maintenir le rythme, au besoin, d'accélérer la cadence", a-t-il conclu.