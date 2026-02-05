Afrique: Le porte-parole du MAE, l'ambassadeur Nebiat, fait le point avec les médias sur les préparatifs des sommets UA et Italie-Afrique

Addis-Abeba — Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, a animé une conférence de presse consacrée aux dispositions générales arrêtées pour le 39e sommet de l'Union africaine et le sommet Italie-Afrique prévus la semaine prochaine.

L'ambassadeur Nebiat Getachew a annoncé que la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 11 et 12 février, suivie du 39e sommet de l'UA les 14 et 15 février, tandis que le sommet Italie-Afrique est prévu pour le 13 février.

Il a souligné que l'Éthiopie a achevé l'ensemble des préparatifs, tant sur le plan substantiel que logistique, mettant en avant l'importance particulière que revêtent ces rencontres pour le pays.

Selon lui, grâce à la diplomatie politique, l'Éthiopie entend participer de manière active aux débats portant sur des questions stratégiques servant ses intérêts nationaux.

Parallèlement, dans le cadre de la diplomatie économique, des dispositions ont été prises pour promouvoir le tourisme de conférences, notamment en réservant aux participants un accueil spécial reflétant la culture et les valeurs éthiopiennes.

L'ambassadeur Nebiat a également indiqué que, comme lors des précédents sommets, 179 jeunes volontaires ont été mobilisés cette année pour le sommet de l'Union africaine, illustrant le principe selon lequel chaque citoyen est un ambassadeur de son pays.

Il a précisé que cette mobilisation s'inscrit dans le cadre du programme national de volontariat des jeunes mis en place sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a en outre affirmé que les préparatifs relatifs à la logistique, au protocole et à la sécurité ont été finalisés de manière satisfaisante.

Abordant le thème de la conférence de cette année, « Garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », le porte-parole a rappelé que l'Éthiopie a mené de nombreuses initiatives en lien avec cette thématique.

Il a mis en avant les progrès réalisés en matière de coopération dans le domaine de l'eau et réaffirmé l'engagement du pays à transformer le Cadre de coopération du bassin du Nil en une commission permanente.

Il a également souligné les efforts de l'Éthiopie pour connecter les pays voisins grâce aux énergies renouvelables, promouvoir la conservation de l'eau afin de restaurer et d'améliorer les ressources hydriques, ainsi que sa contribution notable à travers l'initiative Green Legacy.

Enfin, à cette occasion, il a appelé l'ensemble des Éthiopiens, et en particulier les habitants d'Addis-Abeba, à maintenir leur coopération habituelle afin d'assurer le plein succès de ces sommets.