Afrique: Le président de la Commission de l'Union africaine dénonce l'assassinat présumé de Saïf al-Islam Kadhafi.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est dit profondément préoccupé par les informations faisant état du meurtre de l'homme politique libyen Saïf al-Islam Kadhafi, survenu le 3 février 2026 dans la ville occidentale de Zintan.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine a vivement dénoncé cet acte, mettant en garde contre les répercussions que de telles violences pourraient avoir sur les efforts visant à instaurer une transition politique crédible et inclusive en Libye.

Saïf al-Islam Kadhafi, âgé de 53 ans et fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, aurait été tué par balles lorsque des hommes armés ont pris d'assaut son domicile à Zintan, dans l'ouest du pays, selon des sources officielles libyennes et des médias.

À ce stade, peu d'informations ont été communiquées sur l'identité des assaillants ou leurs motivations.

Longtemps perçu comme le successeur potentiel de son père, Saïf al-Islam Kadhafi demeurait une figure influente et controversée de la scène politique libyenne fragmentée, et avait déjà manifesté son intention de se présenter à l'élection présidentielle.

Son décès intervient dans un climat marqué par une instabilité politique persistante, alors que des initiatives sont en cours pour parvenir à un règlement politique durable dans le pays.

Le président de la Commission de l'UA a adressé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les personnes affectées par cet événement, insistant sur la nécessité de régler les différends politiques par des moyens pacifiques et conformes au droit.

Mahmoud Ali Youssouf a par ailleurs exhorté les autorités libyennes à garantir le respect de l'état de droit en menant une enquête approfondie, impartiale et transparente sur cet assassinat, et en veillant à ce que les auteurs soient traduits en justice.

Il a enfin appelé l'ensemble des acteurs politiques libyens à la retenue et au calme, tout en réaffirmant l'engagement constant de l'Union africaine à accompagner le peuple et les institutions libyennes dans la recherche d'une solution consensuelle, durable et pacifique à la crise politique et sécuritaire que traverse le pays depuis 2011.