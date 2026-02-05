Ethiopie: Selon le Premier ministre Abiy, les réformes du secteur financier produisent des résultats quantifiables

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que les réformes en cours dans le secteur financier éthiopien produisent des résultats concrets et mesurables, soulignant les progrès notables enregistrés ces six derniers mois en matière de liquidités, d'épargne et de crédit au secteur privé.

Intervenant mardi devant les membres de la Chambre des représentants du peuple à l'occasion de la présentation du rapport semestriel du gouvernement, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que les vastes réformes engagées pour moderniser le système financier commencent à produire des effets transformateurs sur l'ensemble de l'économie.

Il a souligné que les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la réforme du secteur financier génèrent désormais des résultats concrets et vérifiables.

Ces réformes s'inscrivent dans un programme global de transformation macroéconomique et financière lancé ces dernières années, visant à moderniser le système financier éthiopien, à consolider la stabilité macroéconomique et à stimuler une croissance portée par le secteur privé.

Parmi les principales initiatives figurent la libéralisation du régime de change, l'adoption de taux de change fondés sur le marché, l'assouplissement des contrôles des devises, ainsi que la modernisation de la politique monétaire à travers l'introduction d'un taux directeur de la banque centrale et d'opérations d'open market.

Le programme de réformes a également conduit à une révision de la législation bancaire afin d'améliorer la gouvernance et la concurrence, à l'expansion des services financiers numériques et inclusifs, au renforcement des cadres réglementaires et de supervision, ainsi qu'à l'ouverture du secteur bancaire aux établissements étrangers pour la première fois dans l'histoire du pays.

Selon les données officielles, ces efforts ont permis d'enregistrer des progrès significatifs, notamment une hausse d'environ 40 % des dépôts bancaires et une croissance de plus de 20 % du crédit intérieur, parallèlement à une amélioration des entrées de devises et à une expansion rapide des services financiers numériques.

Le Premier ministre a également indiqué que les banques peuvent désormais effectuer entre elles des transactions en espèces et en devises étrangères.

À ce titre, plus d'un demi-billion de birrs auraient été échangés sur le marché interbancaire au cours des six derniers mois, une évolution qu'il a qualifiée de nouvelle source majeure de financement pour l'économie.

Il a ajouté que la masse monétaire a progressé de plus de 10 % sur la période, tandis que l'épargne nationale a enregistré une hausse de plus de 44 %.

Les recouvrements de prêts ont augmenté de 68 % par rapport à l'année précédente, et les nouveaux prêts ont connu une croissance de 123 %.

Le volume total des prêts accordés a lui aussi progressé de 123 % en glissement annuel, près de 90 % étant destinés au secteur privé, une dynamique que le Premier ministre attribue à la confiance accrue dans le système financier.

S'agissant de l'ouverture du secteur aux banques étrangères, Abiy Ahmed a estimé qu'elle favorisera l'afflux de capitaux et l'introduction de technologies modernes, contribuant ainsi au renforcement du secteur financier et de l'économie nationale.

Il a rappelé que les banques nationales ne représentent actuellement que 5 à 7 % de l'économie, d'où la nécessité d'une participation étrangère pour stimuler la concurrence et l'innovation.

Il a toutefois rassuré les parlementaires en précisant que des mécanismes de protection sont en place pour préserver les institutions locales, notamment une limitation de la participation étrangère à 49 %.

Le Premier ministre a conclu en affirmant que les réformes en cours permettront de renforcer durablement la capacité financière de l'Éthiopie et d'élargir les opportunités pour les citoyens comme pour le secteur privé.