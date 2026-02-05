Afrique: Le magistrat sénégalais Souleymane Teliko élevé au grade de Chevalier de l'Ordre français

Dakar — Le magistrat sénégalais Souleymane Teliko a été élevé au grade de Chevalier de l'Ordre du Mérite français, a appris l'APS de source officielle.

Dans un message publié, jeudi, sur la page officielle de son réseau social X, l'ambassade de France au Sénégal souligne que cette distinction salue l'engagement de M. Téliko "pour l'État de droit et la coopération judiciaire".

Souleymane Teliko, par ailleurs directeur du Centre de formation judiciaire du Sénégal (CFJ), est titulaire d'un doctorat en droit privé. Il est connu pour être une figure de l'indépendance judiciaire et de la transparence électorale.

L'ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (UMS) est l'auteur d'ouvrages sur le droit et la justice.

Son livre, "Les Chambres africaines extraordinaires et la répression des crimes internationaux en Afrique" explore les défis de la justice pénale internationale et l'importance des Chambres africaines extraordinaires (CAE), créées pour juger l'ancien président tchadien Hissène Habré (1941-2021) décédé au Sénégal.

Dans "Méditations sur l'acte de juger. L'ultime audience !", le magistrat Téliko allie réflexion judiciaire et considérations morales spirituelles de l'acte de juger.

La cérémonie de son élévation au grade de Chevalier de l'Ordre du Mérite français s'est déroulée dans les jardins de l'ambassade de France, à Dakar, sous la présidence de l'ambassadrice Christine Fages.