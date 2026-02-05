Sénégal: Kaffrine - Une association offre plus de 100 pièces d'habillement à des 'talibés'

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'association Kaff-Events a offert plus de 100 pièces d'habillement à des pensionnaires de deux écoles coraniques de la commune de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

Ce don s'inscrit dans le cadre des activités sociales menées par ce mouvement associatif événementiel et social né de l'engagement de jeunes de Kaffrine, selon ses responsables.

À l'issue de la cérémonie de remise, les maîtres coraniques des établissements bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers l'association.

Ils ont salué les actes de solidarité posés en faveur des populations vulnérables, estimant que ces initiatives contribuent à renforcer l'entraide et la fraternité au sein de la société.

