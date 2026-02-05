Sénégal: Bignona - Des bons d'électricité à des ménages des villages de Kandiadiou et Kantimba

Oulampane (Bignona) — Quarante-quatre ménages des villages de Kandiadiou et Kantimba, dans la commune d'Oulampane (sud), ont bénéficié de bons d'électricité dans le cadre de l'initiative citoyenne "Share The Power ", portée par l'association Women Empowering Women Africa (WEW Africa), a constaté l'APS.

Les bons remis mercredi aux bénéficiaires leur permettra d'accéder gratuitement à l'électricité solaire pendant une année. Les ménages concernés représentent des populations déplacées par le conflit armé en Casamance et récemment retournées dans leur village d'origine.

Cette action est conduite par Anna Ndiaye, présidente de WEW Africa et directrice de Africa GreenTec Sénégal Innovations, en partenariat avec la société allemande Sochili, spécialisée dans la transformation agroalimentaire.

Selon Mme Ndiaye, cet appui ne s'inscrit pas dans une logique assistancielle, mais constitue un levier d'autonomisation économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'électricité est un moteur de développement. Elle doit permettre aux ménages, notamment aux femmes et aux jeunes, de développer des activités génératrices de revenus afin de pouvoir, à terme, assumer eux-mêmes le coût de leur consommation", a-t-elle expliqué.

Le projet prévoit également des sessions de sensibilisation à l'usage productif de l'électricité et un accompagnement dans l'identification et la structuration d'activités économiques locales.

L'opération est mise en œuvre en collaboration avec Sud Solar, opérateur de l'électrification rurale dans la zone sous la tutelle de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER).

Son administrateur, Alpha Mamadou Barry, a salué une initiative "à forte portée sociale", qui devrait permettre aux bénéficiaires de réaliser des économies et d'investir dans des activités productives.

Le chef de la division Appui et Développement à l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Mouhamath Sousso, a souligné que cette action entre dans le cadre des objectifs du Plan Diomaye pour la Casamance, en facilitant le retour durable des populations et la relance des activités socio-économiques.

"L'électricité n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout dans une zone frontalière confrontée à de fortes contraintes géographiques et financières", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise de ces bons d'électricité.

Les villages de Kandiadiou et Kantimba, situés dans le département de Bignona, sont alimentés par des centrales solaires mises en place dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et exploitées depuis plus de deux ans.