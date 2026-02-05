Sénégal: Christine Fages appelle à défendre le droit, 'l'arme de ceux qui n'en ont pas'

Dakar — L'ambassadeur de France au Sénégal, Christine Fages, a défendu la primauté du droit pour protéger les principes, les institutions et ceux qui les incarnent, mercredi, à Dakar, à l'occasion d'une cérémonie de remise de décoration au directeur du Centre de formation judiciaire (CFJ), Souleymane Téliko.

"Nous devons résister, défendre le droit, car il demeure l'arme de ceux qui n'en ont pas, et il le restera", a-t-elle déclaré en décorant le juge Téliko de l'Ordre national du Mérite de la République française.

La diplomate estime que "défendre le droit international, c'est protéger ses principes, ses institutions, et ceux qui l'appliquent, ses juges, qui sont toujours intéressés".

Le récipiendaire s'est réjoui de la distinction qui lui a été remise, soulignant qu'elle constitue "une belle leçon de fraternité humaine".

Les autorités françaises, à travers cette distinction, "ont fait le choix d'honorer, au-delà d'une personne, les principes et les valeurs qui fondent la fraternité humaine", a indiqué Souleymane Téliko.

Selon lui, cette distinction "conforte, dans l'esprit de ces jeunes avides de savoir autant que de références, l'idée que la réussite passe par le travail assidu et l'engagement désintéressé au service du bien commun".

"Nous avons conscience que ce n'est qu'une étape de la vie. Cette distinction n'est donc pas un point d'aboutissement, mais une invitation renouvelée à poursuivre l'engagement au service de la justice", a noté le juge.

Estimant que "la formation constitue une mission délicate", Téliko indique que la distinction dont il a bénéficié est "un formidable coup de pouce au CFJ", le Centre de formation judiciaire dont il est le directeur.

Il a, pour cela, remercié "vivement" les autorités françaises pour "cette initiative porteuse de sens qui contribue à renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité que nous avons le devoir de consolider".