Egypte: Gourmet Egypt prévoit une introduction en bourse sur l'EGX par le biais d'une vente secondaire d'actions

Gourmet Egypt, un producteur et distributeur de produits alimentaires contrôlé par B Investments Holding, se prépare à entrer en bourse sur l'Egyptian Exchange, selon des personnes familières avec la transaction.

L'offre sera structurée comme une vente secondaire, B Investments et d'autres actionnaires proposant jusqu'à 190,51 millions d'actions existantes. Ces actions représentent environ 47,6 % du capital social émis de Gourmet Egypt. Après l'introduction en bourse, B Investments conservera une participation de 40 % dans la société.

L'introduction en bourse comprendra deux tranches : un placement privé pour les investisseurs qualifiés en Égypte et une offre publique ouverte aux investisseurs individuels. Le prix des deux tranches sera fixé au même niveau, le prix final étant déterminé par un processus de constitution d'un livre d'ordres.

Gourmet Egypt est en train d'obtenir les autorisations de l'autorité de régulation financière et de la bourse. La négociation devrait commencer en février 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société opère dans le segment des produits alimentaires de marque en Égypte, produisant et distribuant des produits alimentaires emballés pour le marché local. Cette cotation vient s'ajouter à une liste croissante d'introductions en bourse axées sur les produits de consommation, alors que l'Égypte cherche à relancer l'activité sur sa place boursière.

Points clés à retenir

La cotation prévue de Gourmet Egypt témoigne d'un regain d'intérêt pour le marché égyptien des actions après plusieurs années de faible activité d'introduction en bourse. En optant pour une vente secondaire, la transaction permet aux actionnaires existants de réduire leur exposition sans lever de nouveaux capitaux ou diluer l'entreprise. Cette structure témoigne de la confiance des investisseurs dans la demande d'entreprises de consommation et d'alimentation, qui tendent à offrir des flux de trésorerie plus prévisibles que les secteurs cycliques. La participation des détaillants sera surveillée de près, les investisseurs nationaux s'étant montrés prudents dans un contexte d'inflation et de volatilité des devises. En conservant une participation de 40 %, B Investments reste aligné sur les performances futures de l'entreprise, tout en augmentant le flottant et la liquidité sur la bourse. Pour l'EGX, l'opération soutient les efforts visant à élargir la représentation sectorielle et à attirer des capitaux locaux et institutionnels. Si elle est réalisée dans les délais prévus, l'introduction en bourse pourrait servir de référence en matière de prix et d'exécution pour d'autres sociétés privées qui envisagent de s'introduire en bourse en 2026. Un succès serait le signe d'une amélioration de la confiance dans les marchés publics égyptiens, tandis qu'une faible demande pourrait retarder des transactions similaires en cours de préparation.