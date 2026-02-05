Gambie: Des milliards non comptabilisés - L'auditeur général émet une opinion défavorable sur les comptes de 2024

Des milliards de dalasis ont été incorrectement enregistrés ou mal classés dans les bilans financiers du gouvernement de l'année 2024. Cela a incité l'auditeur général, Mr Cherno Amadou Sowe, à émettre une opinion défavorable et à déclarer que les comptes ne reflètent pas fidèlement la situation financière réelle de l'État, lors de sa présentation lundi devant la Commission des Finances et des Comptes Publics de l'Assemblée Nationale.

« À mon avis, en raison de l'importance des problèmes identifiés, les bilans financiers du gouvernement gambien ne présentent pas fidèlement la situation financière du gouvernement au 31 décembre 2024, ni ses résultats financiers pour l'exercice clos à cette date », a déclaré Mr Sowe.

Il a ajouté que les comptes n'avaient pas été préparés conformément aux exigences de la Loi de 2024 sur les Finances Publiques et aux Normes Comptables Internationales du Secteur Public Basées Sur La Comptabilité De Caisse.

Il a révélé que l'avis défavorable était fondé sur plusieurs questions importantes qui, prises individuellement ou collectivement, avaient une incidence significative sur la crédibilité des bilans financiers. Ces questions concernaient plusieurs catégories financières clés, notamment les dettes, les créances et les soldes de trésorerie.

L'une des préoccupations soulevées concernait les comptes débiteurs présentant des soldes débiteurs. Selon le rapport, les comptes débiteurs auprès du GSF pour le numéro 3308202202 affichaient un solde débiteur, réduisant ainsi le solde débiteur de 1.242.308 dalasis. L'auditeur général a fait remarquer que les soldes négatifs des comptes débiteurs soulevaient de sérieuses questions quant à l'exactitude des chiffres relatifs au passif et à l'intégrité du grand livre général concernant les dettes.

Le rapport a également mis en évidence des problèmes généralisés liés aux comptes de transit, en particulier leur classification erronée. Une surévaluation du solde créditeur de 2.917.828.075,50 dalasis a été identifiée, résultant de comptes de transit non compensés présentant des soldes impayés à la fin de l'exercice. « Ces comptes de transit n'ont pas été clairement identifiés et ont ensuite été classés de manière erronée et répertoriés sous diverses notes, notamment la note 21, alors qu'ils ne représentaient pas des dettes réelles dans les bilans financiers. L'auditeur général a averti que cette classification erronée faussait les soldes des dettes et les informations connexes. »

Des problèmes similaires ont été constatés dans les créances de la note 17, dont les soldes ont été surévalués de 1.017.968.709,40 dalasis en raison de comptes de transit non compensés qui restaient en souffrance à la fin de l'exercice. « Selon le rapport, ces comptes n'étaient ni clairs ni identifiables et ont été présentés à tort comme des créances, même s'ils ne représentaient pas des montants réels dus au gouvernement. Cela a de nouveau faussé les soldes des créances et les informations connexes. »

Les liquidités et équivalents de trésorerie ont également été signalés comme problématiques. Le compte bancaire des recettes affichait un solde négatif de 352.365.079 dalasis, qui a été incorrectement classé comme liquidités et équivalents de trésorerie. « Cette erreur a contribué à une sous-évaluation des soldes de liquidités et équivalents de trésorerie présentés dans les bilans financiers. »

En outre, l'auditeur général a signalé un écart important de 5.080.724.180 dalasis entre le solde de trésorerie présenté dans l'état de la situation financière sous la note 15 et le solde de trésorerie de fin d'exercice présenté dans l'état des encaissements et des décaissements. Il a déclaré que cet écart révélait des incohérences et des inexactitudes dans le rapprochement des soldes de trésorerie.

