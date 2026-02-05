Afrique: Nathalie Yamb nommée conseillère spéciale du général Tiani au Niger

Nathalie Yamb franchit un nouveau cap dans son engagement politique africain.

La militante panafricaniste vient d'être nommée Conseillère spéciale du président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, et reçoit un passeport diplomatique. Une consécration qui la propulse au coeur du pouvoir à Niamey.

Une nomination stratégique dans un contexte géopolitique tendu

L'annonce a été faite par Nathalie Yamb elle-même, confirmant son intégration officielle au cercle rapproché de la présidence nigérienne. Cette nomination intervient alors que le Niger traverse une phase de restructuration politique profonde depuis la prise de pouvoir militaire de juillet 2023.

Le passeport diplomatique qui lui a été attribué ne relève pas du symbole. Il officialise son statut et lui confère une légitimité internationale pour représenter les intérêts du Niger dans les instances diplomatiques. Mme Yamb, déjà connue pour ses positions tranchées sur la souveraineté africaine et ses critiques virulentes contre la Françafrique, dispose désormais d'un mandat institutionnel.

Qui est Nathalie Yamb et pourquoi cette nomination fait débat ?

Figure controversée mais influente, Nathalie Yamb s'est imposée comme une voix dissidente sur les questions de politique africaine. Expulsée de Côte d'Ivoire en 2019 pour ses prises de position, elle n'a jamais cessé de critiquer les accords post-coloniaux et de plaider pour une refondation des relations entre l'Afrique et l'Occident. Son profil correspond parfaitement à la ligne diplomatique du général Tiani, qui a rompu les accords militaires avec la France et s'est rapproché de la Russie. En la nommant Conseillère spéciale, le président nigérien envoie un signal fort : le Niger assume pleinement son virage souverainiste.

Quels dossiers stratégiques va-t-elle piloter ?

Si les contours exacts de sa mission restent à préciser, plusieurs pistes se dessinent. Nathalie Yamb devrait intervenir sur des dossiers sensibles : relations avec les partenaires internationaux, stratégie de communication diplomatique, repositionnement géopolitique du Niger au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Alliance des États du Sahel (AES). Son expertise en communication et son réseau panafricain en font un atout pour le Niger, qui cherche à consolider sa nouvelle orientation politique tout en légitimant sa rupture avec l'ordre établi.

Un appareil diplomatique en pleine mutation

Cette nomination s'inscrit dans une dynamique plus large de refonte de l'appareil diplomatique nigérien. Depuis la prise de pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Niamey multiplie les nominations de personnalités alignées sur la doctrine souverainiste. L'arrivée de Nathalie Yamb dans ce dispositif illustre la volonté du régime de s'appuyer sur des figures symboliques du panafricanisme pour incarner sa rupture avec les anciennes puissances tutélaires.

Une portée symbolique et pratique

Au-delà de la dimension technique, cette nomination revêt une charge symbolique puissante. Elle consacre une militante longtemps marginalisée par les régimes pro-occidentaux et lui offre une tribune institutionnelle. Pour ses détracteurs, c'est la preuve d'une dérive populiste. Pour ses soutiens, c'est la reconnaissance d'un combat légitime. Nathalie Yamb disposera-t-elle des moyens de ses ambitions pour transformer l'image diplomatique du Niger sur la scène internationale ?