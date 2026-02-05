Ile Maurice: Un arrêt en urgence pour interpeller un suspect

Une vidéo circulant actuellement sur les réseaux sociaux suscite de nombreuses réactions. Publiée par un internaute, la séquence montre une voiture de police stationnée sur une double ligne jaune devant un restaurant.

Dans sa publication, l'auteur de la vidéo interpelle directement le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, en dénonçant ce qu'il considère être une infraction au Code de la route.

Sur le plateau de Décryptage (émission de l'express qui sera diffusée demain après-midi), le ministre affirme avoir pris connaissance de la situation. Il indique avoir immédiatement sollicité des explications auprès du commissaire de police afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet incident. Le ministre souligne l'importance du respect des lois par tous les usagers de la route.

De son côté, la cellule de communication de la police précise que les deux officiers concernés s'étaient arrêtés à cet endroit dans le cadre d'une intervention. Selon les informations fournies, les policiers auraient aperçu un suspect dans les environs et se seraient stationnés en urgence afin de procéder à son interpellation.