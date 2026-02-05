Ile Maurice: Début de saison maîtrisé pour le lanceur de Marteau, Jean Ian Carré, à La Réunion

Le lanceur de marteau mauricien Jean Ian Carré a signé une entrée en matière solide pour sa nouvelle saison sportive en s'imposant lors d'une compétition élite organisée à La Réunion. Avec un meilleur lancer mesuré à 56,84 mètres, l'athlète repart avec la victoire et, surtout, des repères techniques encourageants.

Ce déplacement hors de Maurice s'inscrivait avant tout dans une logique d'évaluation. Après plusieurs mois de préparation et un changement dans son approche du travail, l'objectif était de jauger les sensations et le comportement physique en situation de compétition, plutôt que de rechercher un pic de performance immédiat.

À ce titre, les signaux observés sont positifs. Malgré une saison précédente perturbée par une blessure, Jean Ian Carré a pu enchaîner des jets réguliers, démontrant une base technique déjà bien en place. Un lancer nettement au-delà des 60 mètres aurait même été réalisé, sans pouvoir être officiellement validé.

Cette première sortie confirme que la préparation suit une trajectoire cohérente, avec encore une marge de progression importante à mesure que la saison avancera. Si le meilleur reste à venir, ce début maîtrisé place déjà le lanceur mauricien sur une dynamique intéressante pour les prochains rendez-vous.

Résumé des performances

1er essai : mordu

2e essai : 55,82 m

3e essai : 56,83 m

4e essai : 53,40 m

5e essai : 56,84 m

6e essai : mordu

Meilleur lancer : 56,84 m Concours remporté