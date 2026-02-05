Ile Maurice: Plus d'un an après la fermeture, les anciens employés toujours pas indemnisés

Le fil de l'attente s'étire... Plus d'un an après la fermeture de l'usine Star Knitwear, l'incompréhension et la détresse persistent chez les anciens employés. Ce mardi, ils étaient plusieurs à se rassembler devant la Victoria House afin de réclamer des explications et, surtout, le versement de leurs indemnités, toujours attendues. Pour ces travailleurs, le temps n'a fait qu'aggraver une situation déjà précaire.

«Nous attendons toujours notre dû. Le plus triste, c'est que certains de nos collègues sont déjà décédés sans avoir touché un seul sou», confie Ravi Ladoua, la voix chargée d'émotion. Un constat amer partagé par de nombreux ex-salariés, qui disent se sentir abandonnés malgré leurs multiples démarches. Ils lancent un appel direct au Premier ministre, espérant que leur situation sera enfin entendue.

Une ancienne employée, âgée de 48 ans, explique les difficultés qu'elle rencontre pour se réinsérer sur le marché du travail. «Je cherche un emploi, mais les entreprises recrutent surtout des jeunes ou des travailleurs étrangers. Nous, nous souffrons de cette situation et personne ne semble nous écouter», déplore-t-elle. Pour ces anciens employés, la fermeture de l'usine ne s'est pas seulement traduite par une perte d'emploi, mais par une véritable mise à l'écart sociale.

Les travailleurs réclament également l'intervention rapide de la firme KPMG, afin que des repreneurs soient identifiés dans les plus brefs délais et que les compensations dues puissent être versées.

«Nous attendons tous notre compensation. Si le ministre du Travail n'entend pas notre appel, nous n'aurons d'autre choix que de manifester dans les rues», prévient une ancienne réceptionniste de Star Knitwear, visiblement à bout de patience.

La mobilisation a été organisée par le syndicaliste Fayzal Ally Beegun, qui encadre le mouvement devant le ministère du Travail. Celui-ci affirme avoir accordé un ultimatum clair aux autorités concernées. «Nous donnons jusqu'au 1er avril au ministre du Travail et au Receiver Manager pour trouver une solution concrète. Passé ce délai, nous nous mobiliserons de nouveau», avertit-il.

Selon le syndicaliste, cette lutte dépasse le seul cas de Star Knitwear. Il rappelle que d'autres travailleurs vivent une situation similaire depuis plusieurs années. «Les employés de PadCo Ltd attendent encore leurs compensations cinq ans après la fermeture de leur usine. Ils se joindront également à la mobilisation prévue le 1eᣴ avril», précise-t-il, dénonçant une problématique récurrente dans le secteur industriel.

En attendant, les anciens employés de Star Knitwear continuent de vivre dans l'incertitude, entre espoir et désillusion. Leur message est clair : ils ne demandent pas de privilèges, mais simplement justice et dignité après des années de travail.