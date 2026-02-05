Ile Maurice: Mayur Shibchurn arrêté pour tentative de séquestration alléguée d'un jeune maçon

Mayur Shibchurn, 26 ans, a été arrêté pour tentative de séquestration présumée, le mercredi 4 février. Cela, après qu'un maçon de 25 ans a rapporté à la police de Rose-Belle avoir été forcé de monter dans un véhicule par des personnes armées, le 1eᣴ février à St-Hilaire.

Selon la victime, l'affaire serait liée à un différend impliquant un cousin de Plaine-Magnien qui tentait de vendre un bracelet en or (un batana) pour des raisons financières. Après une visite au domicile de Vishal Shibchurn à St-Hubert, la situation aurait dégénéré. Dans l'après-midi, Vishal Shibchurn et son fils, Mayur Shibchurn, armés d'un sabre, se seraient présentés devant la maison de la victime et l'auraient contraint à les suivre.

Le jeune homme affirme avoir été conduit à plusieurs endroits, notamment à Plaine-Magnien et à New-Grove, alors que ses ravisseurs recherchaient un individu soupçonné du vol d'un téléphone portable. Il a finalement réussi à s'échapper lorsque un groupe a encerclé le véhicule.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre de l'enquête, la Criminal Investigation Division de Rose-Belle a arrêté Mayur Shibchurn. Il est détenu sur ordre du Detective Assistant Superintendent of Police Callychurn. Vishal Shibchurn ainsi qu'un autre habitant de la localité ont également été interpellés cette semaine. L'enquête se poursuit.