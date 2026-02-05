Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Le Bureau définitif désormais en place

L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dispose désormais de son Bureau définitif. La liste officielle des membres chargés d'assurer la direction et le bon fonctionnement de l'institution parlementaire a été rendue publique.

À la tête de ce Bureau, M. Achi Patrick Jérôme a été désigné président de l'Assemblée nationale, confirmant ainsi son rôle central dans la conduite des travaux parlementaires et l'animation de la vie institutionnelle.

Onze vice-présidents pour accompagner la présidence

Le président sera assisté par un collège de onze vice-présidents, reflétant la diversité des élus et l'organisation interne de l'hémicycle. Il s'agit de :

Mme Koko Patricia Sylvie épouse Yao

M. Woï Mela Gaston Aimé

M. Diomandé Abdoulaye Karim

Mme Traoré Fatoumata épouse Diop

M. Alain Ekissi

Mme Vedea Blikan Elisabeth

M. Ouattara Brahima

M. Kouassi Bredoumy Soumaïla Traoré

Mme Tiegbana dit Madjara Coulibaly épouse Diarra

M. Diarra Cédric Tidiane

M. Ouattara Aboubakar

Trois questeurs chargés de la gestion administrative et financière

Le Bureau comprend également trois questeurs, responsables notamment de la gestion des finances, des moyens matériels et des questions administratives de l'Assemblée nationale :

M. Yéo Kolotioloma

M. Assi Botchi Abel

M. Gobo Yokoré Bernard

Douze secrétaires parlementaires nommés

Enfin, douze secrétaires viennent compléter l'équipe dirigeante. Ils auront pour mission de contribuer à l'organisation pratique des sessions et au suivi des travaux parlementaires. Il s'agit de :

Mme N'Guessan Affoue Jacqueline

M. Sangaré Yacouba

M. Coulibaly Fonnona Cheick Ahmed

M. Kébé Mahamadou

Mme Zamble Naya Jarvis

M. Mehry Samy

Mme Assoi Honorine

Mme Sio Oulotto Marie Pierre Felicia

M. Bema Coulibaly

M. Koné Aboubakar Sidiki

M. Souleymane Soumahoro

Mme Koua Maman Cécile épouse Adje

Un Bureau pour impulser une nouvelle dynamique parlementaire

Avec la mise en place de ce Bureau définitif, l'Assemblée nationale entend renforcer son efficacité institutionnelle, assurer une meilleure coordination des travaux législatifs et poursuivre sa mission de représentation du peuple ivoirien.

Cette équipe dirigeante jouera un rôle déterminant dans l'orientation des débats, l'examen des projets de loi et le contrôle de l'action gouvernementale, dans un contexte marqué par des enjeux politiques, économiques et sociaux majeurs.